La nueva colección Nike x Jacquemus cuenta con prendas únicas de lifestyle y sportswear

Nike y Simon Porte Jacquemus, el famoso diseñador de moda francés detrás de la marca Jacquemus, comenzaron a colaborar en colecciones en 2022.

La colección de verano 2024 Nike x Jacquemus, la tercera entrega de la colaboración, presenta 10 piezas distintas de lifestyle para mujer y hombre.

La ropa deportiva y los accesorios, diseñados en combinaciones de colores rojo, blanco, azul y plata, incluyen conjuntos de entrenamiento, playeras, bras llamativos, faldas largas y tenis Nike x Jacquemus Air Max 1. Además, el bolso Le Swoosh con la forma del logotipo Swoosh de Nike estará disponible en tres nuevos colores.

La colección de verano 2024 Nike x Jacquemus se lanzó el 10 de julio en jacquemus.com y distribuidores Jacquemus. El 23 de julio, el bolso Le Swoosh y los Air Max 1 se lanzaron en SNKRS y la colección de ropa llega a Nike.com. El 25 de julio, la colección completa llegó a Nike.com y distribuidores seleccionados.

Cuando la capital de la moda es también la sede de la competencia deportiva más destacada del mundo, tanto el estilo como el deporte deben ser los protagonistas. En verano de 2024, Nike se asoció con el famoso diseñador de moda francés, Simon Porte Jacquemus de la marca de moda Jacquemus, para diseñar una nueva colección, la tercera de la línea, que incluye prendas que fusionan moda y alto rendimiento a la perfección.

Nike y Jacquemus comenzaron a colaborar en 2022 cuando presentaron por primera vez una línea de ropa deportiva inspirada en las campañas vintage de Nike. Más tarde lanzaron nuevos artículos, incluido el bolso Le Swoosh con la forma del logotipo de Nike. Con un estilo superior, los productos de diseño vanguardista de esta colaboración lucen igual de bien en un museo de arte que en las calles de la ciudad.