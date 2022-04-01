Detrás de algunos corredores con disminución visual están los pacers de running

Una historia de running que comienza con una cuerda
Atletas*
En esta historia de running, las manos son más importantes que los pies. El deporte y la motivación son los mismos que en cualquier historia similar, la única diferencia es llevar en las manos un trozo de cuerda a través de la que se transmiten el compañerismo, el entusiasmo y la pasión a cada paso.
"Los beneficios que el running le ha aportado a mi vida no son solo físicos, ya que me obliga a salir de casa y evita que pase días allí", explica Youyou, corredor con discapacidad visual y miembro de Lan Jingling ("Espíritu del ojo azul" en español). Esta organización benéfica que defiende la inclusividad en el deporte fue fundada hace cinco años por un grupo de guías.
Nota: los corredores con discapacidad visual necesitan la ayuda de al menos un acompañante para alcanzar diferentes objetivos de running. En el caso de Youyou, que se prepara para un maratón, se necesitan al menos tres compañeros: el guía o liebre, el corredor principal y el corredor de retaguardia. Con una clara división del trabajo y una cooperación implícita, esta formación garantiza que los atletas con discapacidad visual corran a un ritmo seguro y estable.
Yachi lleva varios años como guía de Youyou. Chocaron entre sí varias veces las primeras veces que intentaron correr unidos por una cuerda de 30 cm. Ahora corren como si fueran uno. Cuando se preparan para una competencia, trabajan con más guías en una formación de running. ¿Quién sabe cuántas mañanas, atardeceres, inviernos crudos y veranos abrasadores han enfrentado desde la unidad de esta formación? Fuera de la pista de atletismo, no necesitan de ninguna cuerda, ya que poseen otro tipo de vínculo, uno invisible, que los mantiene inseparables.
"Los veo".
Cuando no publico ninguna selfie puede ser porque "me he levantado con el pelo rebelde", confiesa Youyou.
Por sorprendente que parezca, para Youyou su mundo es perfecto, no le falta nada, ni siquiera la vista. Él es capaz de "ver" de una forma diferente.
Tiene 21 años y es anotador de datos de inteligencia artificial, una persona que entrena a la inteligencia artificial para que sea capaz de comprender las peticiones de las personas con más precisión.
Pero cuando se enfrenta al mundo real, él se convierte en el estudiante, lleno de curiosidad y con ganas de entender y probar todo.
Le gusta fotografiar los momentos hermosos de la vida. Con la ayuda del asistente de voz, se ha convertido en un maestro de tomar fotos con el celular. Se toma selfies con sus amigos, toma fotos de sus viajes, fotos de sus carreras matutinas y de paisajes marinos azotados por el viento.
Una persona muy sociable, Youyou suele organizar encuentros de corredores fuera de Internet. Aunque no puede ver sus rostros, solo necesita hablar un poco con ellos para identificar rápidamente a las personas con las que ha intercambiado mensajes de voz en línea. "Los veo", insiste.
La cuerda
El running es otra ventana a través de la que Youyou puede "ver" el mundo.
Además de Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er también son guías de Youyou dentro del grupo Lan Jingling. Además participar en los eventos de running, a menudo lo acompañan en sus entrenamientos para ayudarle a mejorar poco a poco y a alcanzar sus objetivos personales.
Durante el entrenamiento, Yao Ying corre adelante, Yachi está a la izquierda de Youyou y Xiaoyuer está en la retaguardia. Viéndolos correr desde atrás, parece que Youyou está rodeado por una formación infranqueable; pero la realidad es que todos ellos están rodeados de la fuerza de una amistad inquebrantable.
"Los guías deben ser más rápidos que los corredores con discapacidad visual para garantizar que puedan correr de forma segura y progresar", señala Yachi. Al ser el que más tiempo lleva corriendo con Youyou, explica que, además del entrenamiento físico, también han trabajado duro para forjar una verdadera "conexión".
Cuando corren, una cuerda azul de 30 cm conecta la muñeca izquierda de Youyou con la derecha de Yachi. Se mueven al unísono, como si uno fuera el reflejo del otro en un espejo, con la cuerda como una herramienta de comunicación.
Cuando la longitud de la zancada y el ritmo de Yachi y Youyou son uniformes, la cuerda se relaja de forma natural, lo que les permite saber que están "en el punto ideal", perfectamente sincronizados. "Cuando dos personas encuentran ese punto ideal, no es necesario hablar demasiado sobre el running", afirma Yachi.
La fuerza de la cuerda es mutua.
Yachi explica que gracias a la cuerda, el running ya no es una actividad solitaria. Para que la cuerda no esté en tensión en ningún momento, necesita entrenar mucho por su cuenta para asegurarse de que puede hacer frente a diversos escenarios. "Pero no lo hago por caridad", señala. "Esta unión tiene beneficios mutuos. No solo le ayudo a mejorar, sino que él me motiva a perseverar y ser más fuerte".
Más que corredores
Aunque Youyou cree que hoy en día la gente suele "vivir" en sus teléfonos, sus amistades son muy reales.
"Yachi, Auntie Yao y Xiao Yu'er son más bien guías que me llevan a explorar el mundo", señala. Como correr le permite salir de casa, también le motiva aún más estar con ellos.
Juntos cantan en el karaoke, visitan nuevos restaurantes de moda y visitan los suburbios para que Youyou pueda "sentir el ruido" fuera de la ciudad. "Después de tanto tiempo, no soy solo un compañero de running, sino más bien un amigo, un miembro de la familia", afirma Youyou.
Entrenar ya no es el único objetivo cuando corren. Es una excusa para reunirse como los amigos que son.
Cuando salen a comer, Youyou prefiere evitar los restaurantes que son excesivamente atentos con él por su discapacidad visual. Este tipo de "atención excesiva" lo hace sentir incómodo.
Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er saben lo mucho que Youyou desea vivir nuevas experiencias, y a menudo se rompen la cabeza pensando en cómo hacerle vivir más y más cosas.
A veces, llevan a Youyou a un espigón para que sienta el viento que viene del mar. Van más allá de los límites de la seguridad para que pueda sentir la adrenalina recorriendo sus venas. Una vez allí, dan otro paso y luego corren un rato.
En física, cuando las ondas sonoras de la misma longitud de onda se encuentran, resuenan a la misma frecuencia y provocan oscilaciones más fuertes. Esa misma resonancia es la que se ha producido en Youyou, Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er. Si siguen corriendo juntos así, ¿qué más experimentarán? No importa cuánto progresen, ni las competencias emocionantes que les esperen, correr les ha permitido crear una conexión y dirigirse juntos hacia lo desconocido, algo que por sí solo ya es un gran logro.