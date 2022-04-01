Detrás de algunos corredores con disminución visual están los pacers de running

"Los guías deben ser más rápidos que los corredores con discapacidad visual para garantizar que puedan correr de forma segura y progresar", señala Yachi. Al ser el que más tiempo lleva corriendo con Youyou, explica que, además del entrenamiento físico, también han trabajado duro para forjar una verdadera "conexión".



Cuando corren, una cuerda azul de 30 cm conecta la muñeca izquierda de Youyou con la derecha de Yachi. Se mueven al unísono, como si uno fuera el reflejo del otro en un espejo, con la cuerda como una herramienta de comunicación.



Cuando la longitud de la zancada y el ritmo de Yachi y Youyou son uniformes, la cuerda se relaja de forma natural, lo que les permite saber que están "en el punto ideal", perfectamente sincronizados. "Cuando dos personas encuentran ese punto ideal, no es necesario hablar demasiado sobre el running", afirma Yachi.