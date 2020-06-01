Haz que las noches sean más eficaces
Entrenamiento y nutrición
Por Joe Holder
Cómo asegurarte las horas de sueño que necesitas cada noche.
En el día a día de las personas por lo general rige lo que conocemos como la Ley de Parkinson. Según esta teoría, el tiempo que conlleva completar las tareas del trabajo se aumenta hasta llenar el tiempo asignado a dichas tareas.
Eso se traduce en que, tanto en el trabajo como en otros aspectos, las cosas por hacer suelen extenderse hasta la tarde y, antes de que te des cuenta, acaban haciendo que te acuestes más tarde de lo esperado. Más aún en los momentos en los que la línea que separa el trabajo del descanso se vuelve más fina por estar en tu casa.
Por eso, recomiendo dedicar un buen tiempo al descanso. Tener una hora fija para prepararte para dormir funciona como un buen corte y ayuda a desarrollar un sentido de la urgencia más proactivo. De esta forma, no te distraerás haciendo cosas sin importancia o pasando a otros proyectos.
"Tener una hora fija para dar por terminado el día te ayuda a ganar en proactividad, estrategia y concentración".
Joe Holder
Por ejemplo, si tienes que enviar un correo electrónico de trabajo y sabes que tienes toda la tarde y toda la noche para hacerlo, es posible que te distraigas durante la tarde con otras cosas, como pasando rato con el celular o viendo televisión.
Pero, si tienes una hora fija para acostarte, empiezas a gestionar tu tiempo de forma más estratégica. Por eso, acabas haciendo más cosas en un espacio de tiempo más corto que cuando crees que tienes tiempo de sobra para completar tus tareas.
Yo recomiendo marcarse el límite de las 10:00 p. m. o las 11:00 p. m. como máximo para irnos a dormir. Piénsalo desde que te despiertes y asegúrate de que vas a poder dormir bien. Pero bien de verdad, no dando vueltas ni limitándote solo a desconectar un poco. Como mínimo tienes que dormir seis horas cada noche.
Por supuesto, siempre puedes irte a la cama más temprano y hacer alguna excepción ocasionalmente cuando no te quede más remedio, siempre que mantengas esa rutina con regularidad.
"Elige una hora para irte a dormir e intenta respetarla todas las noches durante una semana".
Joe Holder
Verás que empiezas a gestionar tu tiempo de forma más estratégica para aprovechar mejor las tardes y despertarte con más energía por las mañanas.