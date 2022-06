Alan Landeros, jugador de fútbol de la Ciudad de México perfecciona sus habilidades

El fútbol callejero es lo que me llevó a explorar más mi creatividad. Cuando se me ocurren combos, por ejemplo, me permito fluir mucho entre cada truco y eso dice algo sobre cómo soy como persona. O tomo algunos de los trucos que ya domino y trato de hacer nuevas variaciones para formar algo totalmente diferente. Así que, diría que eso muestra que no soy un conformista, que no me quedo con la primera cosa que se me ocurra.