Flexiones para fortalecer la parte superior del cuerpo

Estas progresiones aumentan la intensidad al cambiar la carga a diferentes músculos o al aumentar el tiempo total bajo tensión, cuánto tiempo trabaja un músculo durante una serie. También te prepararán para realizar movimientos aún más avanzados, como dominadas en anillos o musculatura.



Todo lo que necesitas es una barra de dominadas, un trepador o una barra horizontal estable similar para incorporarlos en tu entrenamiento. Una vez que puedas hacer de 3 a 5 dominadas bien hechas, dale una oportunidad a cualquiera de las opciones, o a ambas. Intenta hacer de 3 a 5 series con la mayor cantidad de repeticiones que puedas, y comienza con peso muerto, que es exactamente eso, para cada repetición, a fin de establecer un rango completo de movimiento. A medida que avances, puedes agregar repeticiones y series, pero siempre revisa rápidamente la forma.