Descubre los más recientes tenis exclusivos de Michael Jordan: los Air Jordan XXXIX

Los mejores jugadores de básquetbol siempre intentan ir un paso por delante, al igual que los creadores de los tenis. El producto más reciente de la histórica línea insignia de Air Jordan de Nike, los Air Jordan XXXIX, potencia aún más en el diseño de tenis basado en el rendimiento y ayuda a los atletas a mantenerse en la cima.

Cuando Nike se propuso crear los más recientes tenis exclusivos de Michael Jordan, la empresa se inspiró en el paso cruzado característico del ícono. El objetivo de la marca: crear unos tenis que ayudaran a los jugadores a cambiar de dirección de forma más eficaz y responsiva.

El resultado, que se lanzó el 23 de julio de 2024, son los primeros tenis de básquetbol con largos completos de espuma ZoomX Foam y Air Zoom; se habla de un dúo de poder cuando se trata de amortiguación responsiva. La espuma ZoomX Foam ligera es un ingrediente clave en los tenis que suelen llevar los runners de élite de alto rendimiento, a la vez que Air Zoom ha sido una característica de la línea Air Jordan desde los Air Jordan XII. Dado que la estabilidad es fundamental cuando los jugadores cambian de dirección de forma explosiva, los paneles de la parte superior incluyen revestimientos de cuero para ayudar a sujetar los pies de los jugadores de básquetbol.

Con un diseño más sencillo que otros modelos de la línea Air Jordan, estos tenis están disponibles en nueve combinaciones de colores, incluidos el rojo, el negro y el blanco. "Nuestros valores con los Air Jordan XXXIX se reducían a cuestiones como la forma, la proporción y la postura", explica Joël Greenspan, director senior de diseño de Calzado de alto rendimiento de la marca Jordan. "No queríamos construir una nave espacial que fuera excesivamente estética. En otras palabras, no queríamos que la tecnología fuera el centro visual del diseño".