Pon a los niños en movimiento y entrenen en familia

Familias, reúnanse: esto es para ustedes. Tenemos un entrenamiento perfecto para que se diviertan juntos. Se trata de una sesión con distintas velocidades para subir las pulsaciones y mover el esqueleto. Al terminar, sentirán esa sensación de cansancio y felicidad.



No hay nada más importante que mantenerse activos. A menudo, nos obsesionamos con los estudios o el trabajo. Hacer deporte juntos es una manera muy divertida de estrechar lazos familiares. Reúne a tu equipo y busquen su estación de activación. Vale cualquier parte de la casa, ya sea la terraza o la alfombra del salón. Prepárense para darlo todo en familia.