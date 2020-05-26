Pon a los niños en movimiento y entrenen en familia

Esta es tu estación de activación
Movimiento
Por Nike Training
Haz que tu familia lo dé todo y se mueva con estos consejos para disfrutar con el deporte.
Familias, reúnanse: esto es para ustedes. Tenemos un entrenamiento perfecto para que se diviertan juntos. Se trata de una sesión con distintas velocidades para subir las pulsaciones y mover el esqueleto. Al terminar, sentirán esa sensación de cansancio y felicidad.
No hay nada más importante que mantenerse activos. A menudo, nos obsesionamos con los estudios o el trabajo. Hacer deporte juntos es una manera muy divertida de estrechar lazos familiares. Reúne a tu equipo y busquen su estación de activación. Vale cualquier parte de la casa, ya sea la terraza o la alfombra del salón. Prepárense para darlo todo en familia.
Hagámoslo interesante
En el entrenamiento de la estación de activación van a tener doble ración de elevaciones de rodillas con los hombros hacia atrás. Así que, ¿por qué no agregan un toque divertido desfilando por toda la casa mientras lo hacen? Esquiven los muebles y canten su canción favorita mientras intentan no chocarse por toda la casa. Gana quien mejor lo haga sin dejar de cantar hasta el final. Y el premio puede ser elegir la actividad que van a hacer en familia esa noche. ¿Están preparados?
Listos...¡ya!