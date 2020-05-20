Entrenar a los niños con confianza

"Nunca pierdas de vista lo más importante: ¡la diversión!", dice Julia, quien después de una lesión le dijo adiós a sus días como futbolista semiprofesional y se enamoró de ser entrenadora. Ahora su pasión es hacer que los niños se activen y entrenen en familia, mientras nos recuerda a todos que "sigamos siendo positivos y riamos juntos".



Animar a tus hijos y hacer que se sientan campeones puede tener un gran impacto en su confianza. Como dice Julia, "los niños que practican deportes con sus padres desarrollan un sentimiento de orgullo. Esto fortalece su visión de sí mismos". Sabemos que ya eres su fan número uno, pero cuando se trata del deporte, es hora de vitorear más fuerte, darles ánimos con más vigor y entusiasmarnos con sus logros más de lo habitual.