Entrenar a los niños con confianza
Movimiento
Por Nike Training
Cómo usar el refuerzo positivo para ayudar a los niños a sacar el máximo provecho de los deportes.
Tratar de mantener a los niños motivados para que sigan activos cuando no podemos salir es un desafío. En este artículo, uno de nuestros entrenadores de Made to Play de Nike comparte sus consejos para mantener a los niños motivados y fuera del sofá. Consejo: tiene que ser divertido.
Mantener a los niños motivados para que sigan activos cuando no podemos salir es un desafío. Por eso, le preguntamos al equipo de Made to Play de Nike cómo mantener a los niños fuera del sofá usando las 6 C del entrenamiento. Nuestros entrenadores de Made To Play están buscando que 17 millones de niños de todo el mundo se muevan, para que adquieran confianza. Esta semana, Julia Winkler, entrenadora de Berlin Kickt, un programa de fútbol juvenil, explica cómo generar Confianza.
La confianza es la clave
"Nunca pierdas de vista lo más importante: ¡la diversión!", dice Julia, quien después de una lesión le dijo adiós a sus días como futbolista semiprofesional y se enamoró de ser entrenadora. Ahora su pasión es hacer que los niños se activen y entrenen en familia, mientras nos recuerda a todos que "sigamos siendo positivos y riamos juntos".
Animar a tus hijos y hacer que se sientan campeones puede tener un gran impacto en su confianza. Como dice Julia, "los niños que practican deportes con sus padres desarrollan un sentimiento de orgullo. Esto fortalece su visión de sí mismos". Sabemos que ya eres su fan número uno, pero cuando se trata del deporte, es hora de vitorear más fuerte, darles ánimos con más vigor y entusiasmarnos con sus logros más de lo habitual.
"Los niños que practican deporte con sus padres desarrollan el sentido del orgullo y refuerzan la percepción que tienen de sí mismos".
Julia Winkler, entrenadora, Berlin Kickt
Apunta los objetivos
Ver su progreso también puede ayudar a los niños a sentirse más seguros. Julia dice: "Tómate el tiempo para sentarte con los niños y fijar objetivos a corto y largo plazo para la próxima semana. Visualicen estos objetivos y apúntenlos en el refrigerador". Ella anima a los niños con los que trabaja a tomar el control de su entrenamiento. "Mantente abierto a las ideas de los niños sobre los deportes y crea un ritual en torno a hacer deportes regularmente. Comenzar a la misma hora todos los días y crear una estructura ayuda a los niños a sentirse seguros".
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