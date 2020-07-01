Entrenar a los niños con celebraciones

En este artículo, te mostramos cómo utilizar el estímulo honesto y positivo para motivar a tus hijos a seguir adelante, incluso cuando se enfrentan a obstáculos.Y por qué serán mucho mejores por eso.



Cuando los niños se quedan en casa, es importante mantener su actividad física y su ánimo arriba. Por lo tanto, hemos revisado las enseñanzas del compromiso Made to Play de Nike para confeccionar una lista de las seis claves del entrenamiento que ayudarán a los niños a mantenerse optimistas y activos. En este artículo, nos centramos en la celebración. Le pedimos a Houda Loukili, una entrenadora del programa Favela Street en Amsterdam, que explicara el valor de la celebración.