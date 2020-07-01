Entrenar a los niños con celebraciones

Entrenar a los niños con celebración
Entrenamiento
Por Nike Training
Enséñales a los niños cómo celebrar sus esfuerzos y ayudarás a mejorar sus resultados.
En este artículo, te mostramos cómo utilizar el estímulo honesto y positivo para motivar a tus hijos a seguir adelante, incluso cuando se enfrentan a obstáculos.Y por qué serán mucho mejores por eso.
Cuando los niños se quedan en casa, es importante mantener su actividad física y su ánimo arriba. Por lo tanto, hemos revisado las enseñanzas del compromiso Made to Play de Nike para confeccionar una lista de las seis claves del entrenamiento que ayudarán a los niños a mantenerse optimistas y activos. En este artículo, nos centramos en la celebración. Le pedimos a Houda Loukili, una entrenadora del programa Favela Street en Amsterdam, que explicara el valor de la celebración.
Premiar para progresar
Houda dice que los niños solo pueden florecer si los alimentamos mentalmente.
Pero ¿cómo? "Al hacerles cumplidos sinceros", responde ella. Con elogios, es importante que seamos específicos sobre algo que los niños pueden controlar, como el esfuerzo o la determinación. Así que, es genial decir algo como "Vi que el ejercicio te resultó difícil, pero seguiste adelante".
Estas pequeñas y honestas palabras de aliento realmente pueden llegar a más. Houda también dice que, si bien podemos ser generosos con los cumplidos, también debemos ser pacientes y no esperar demasiado de inmediato.
Son tus pequeños campeones, así que concéntrate en los pequeños aspectos positivos. Como dice Houda: "Mantengan el ánimo arriba y celebren la vida".
"Hazles cumplidos sinceros"
Houda Loukili, entrenadora, programa Favela Street
Un mismo equipo
También es muy importante asegurarte de mostrarles a los niños que estás de su lado, incluso cuando cometen errores. Al darles un buen estímulo, como chocar los cinco, puedes crear momentos reales de conexión. Hazles saber que eres su mayor admirador. "Anima más a los niños", dice Houda, especialmente cuando enfrentan obstáculos. Si dicen: "No puedo hacer esto", responde: "No puedes hacerlo todavía, pero puedes lograrlo si sigues intentándolo".