En buena compañía: enemigas en el ring, amigas fuera de él 

La forma masculina de boxear se centra más en la fuerza y la resistencia. Para las mujeres, es más importante contar con una buena técnica, así como ser precisas y elegir la mejor estrategia. Con los hombres, siento que siempre me están poniendo a prueba. Por eso quería entrenar con otras mujeres, pero no teníamos un lugar donde practicar en ese momento. Así comenzó.

Han Beiying: En China no hay muchos clubs de boxeo para mujeres. De hecho, creo que el nuestro era el único cuando empezamos. Los clubs son un lugar seguro donde practicar, un sitio donde no tenemos que preocuparnos de que los puñetazos sean demasiado fuertes.

Zhong Zheng: Me gusta la privacidad de entrenar en clases reducidas con mis mejores amigas, así como el alto nivel de coaching impartido por mujeres que saben de dónde vienes.