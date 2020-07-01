El piso es lava
Entrenamiento
Por Nike Training
Se trata de entrar en calor. Jugar este juego clásico con tus hijos mantendrá activa a toda la familia.
Probablemente sea un juego tan viejo como el tiempo, y es una buena forma de que toda la familia se mueva. Hablamos de que el piso es lava, lo que significa que es hora de saltar, moverse y balancearse para alejarse del suelo y no meterse en problemas.
Todos sabemos que los niños aman los juegos, pero sabemos que a los adultos también nos gustan. Por lo tanto, involucraremos a toda la familia en este entrenamiento. Cuenta una historia acerca de que el piso de verdad es lava. Puedes empezar el entrenamiento de forma normal con sentadillas y desplantes en el "suelo normal". Sin embargo, cuando digas, "el piso es lava" todos deben detenerse y saltar al sofá, o cualquier mueble cercano, para alejarse del piso ardiente y caliente.
A medida que la lava se disipa, puedes decirles que regresen al suelo para empezar a brincar y hacer saltos de estrella, pero no por mucho tiempo. En cualquier momento el piso se puede volver a convertir en lava (tan pronto como alguien lo diga). Asegúrate de que la familia siempre esté en guardia y lista para saltar.