Todos sabemos que los niños aman los juegos, pero sabemos que a los adultos también nos gustan. Por lo tanto, involucraremos a toda la familia en este entrenamiento. Cuenta una historia acerca de que el piso de verdad es lava. Puedes empezar el entrenamiento de forma normal con sentadillas y desplantes en el "suelo normal". Sin embargo, cuando digas, "el piso es lava" todos deben detenerse y saltar al sofá, o cualquier mueble cercano, para alejarse del piso ardiente y caliente.



A medida que la lava se disipa, puedes decirles que regresen al suelo para empezar a brincar y hacer saltos de estrella, pero no por mucho tiempo. En cualquier momento el piso se puede volver a convertir en lava (tan pronto como alguien lo diga). Asegúrate de que la familia siempre esté en guardia y lista para saltar.