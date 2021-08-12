Lugares de juego: el futuro del break dancing

Desde 2013, los auténticos protagonistas del lugar son los Power Crew, un grupo de siete bailarines que entrenan en la playa de Yoff dos tardes por semana para mejorar sus enérgicas actuaciones callejeras. "La arena nos ayuda a volvernos más fuertes y resistentes", explica Xavier Goudiaby, líder de 27 años del grupo. "Pensamos, '¿Por qué no la usamos para bailar mejor?'. Una vez que comenzamos, nos dimos cuenta de que, gracias a ella, nos habíamos vuelto mucho más ágiles".



El grupo aprendió que la arena, un terreno irregular y en constante cambio, así como la resistencia del agua poco profunda, maximiza la agilidad y la fuerza, y eso hace que no sea tan necesario acudir al gimnasio para hacer cross training. "La arena es un buen lugar para hacerlo", explica Xavier, quien, con una increíble voltereta hacia atrás, nos demuestra que este método le permite llevar sus movimientos al siguiente nivel.