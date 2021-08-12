Lugares de juego: el futuro del break dancing

El futuro del break dance se encuentra en esta playa
Comunidad
En una playa de Dakar (Senegal), los atletas se mueven desafiando las leyes de la física.
"Lugares de juego" es una serie que muestra los lugares en donde el deporte reúne a las comunidades.
En las orillas de Dakar, una ciudad de África Occidental rodeada de playas por tres lados, se encuentra un bullicioso centro de creatividad y atletismo. Es un día cualquiera en la playa de Yoff: la arena se extiende a lo largo de la costa norte de la capital de Senegal, los pescadores recogen la captura del día y los surfistas se deslizan por la cresta de una ola. Los corredores pasan corriendo al lado de un partido de fútbol playa mientras esquivan los balones que han perdido el rumbo. Varias parejas practican lucha libre bajo el sol que les quema la espalda. Y en el centro de todo, presenciamos una actividad que no suele verse en la arena: break dance.
Xavier Goudiaby da un salto costal mientras baja la marea.
Este estilo aeróbico de danza callejera se consideraría un espectáculo sorprendente en cualquier otra playa, pero no en esta. Los bailarines, que normalmente entrenan en gimnasios y en la calle, se han unido a la animada escena de la playa de Yoff para practicar y actuar en su entorno natural. Y es que la arena los ayuda a mejorar sus movimientos y a impresionar a los transeúntes.
"Suelo venir a la playa para disfrutar viendo las diferentes actividades deportivas que hace la gente", comenta Amadou Sow, visitante asiduo de la playa de Yoff. Amadou afirma estar impresionado por la destreza de los bailarines de break dance de Yoff y cree que su entrenamiento los llevará a convertirse en futuros profesionales remunerados. "El break dance es extraordinario. Lo paso muy bien viéndolo", dice.
Entrenando en la orilla, los Power Crew lograron mejorar su resistencia y agilidad, como si hicieran cross training.
"Hay mucha solidaridad. Es un deporte muy poderoso".
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (frente a la izquierda) ayuda a Xavier a completar un salto mientras los Power Crew los miran a lo lejos, desde las olas.
Desde 2013, los auténticos protagonistas del lugar son los Power Crew, un grupo de siete bailarines que entrenan en la playa de Yoff dos tardes por semana para mejorar sus enérgicas actuaciones callejeras. "La arena nos ayuda a volvernos más fuertes y resistentes", explica Xavier Goudiaby, líder de 27 años del grupo. "Pensamos, '¿Por qué no la usamos para bailar mejor?'. Una vez que comenzamos, nos dimos cuenta de que, gracias a ella, nos habíamos vuelto mucho más ágiles".
El grupo aprendió que la arena, un terreno irregular y en constante cambio, así como la resistencia del agua poco profunda, maximiza la agilidad y la fuerza, y eso hace que no sea tan necesario acudir al gimnasio para hacer cross training. "La arena es un buen lugar para hacerlo", explica Xavier, quien, con una increíble voltereta hacia atrás, nos demuestra que este método le permite llevar sus movimientos al siguiente nivel.
Demba Ndiaye culmina una actuación callejera con los Power Crew mientras los lugareños se reúnen para mirar y aprender.
Demba Ndiaye, de 24 años, dice que se interesó por este deporte después de "ir a un cibercafé para ver videos de break dance". Con la ayuda de esos videos, entrenando solo y sin música en una cancha de básquetbol, aprendió la técnica de manera autodidacta. En 2019, Xavier vio a Demba practicando y lo invitó a unirse a los Power Crew.
En Dakar, el break dance no ha dejado de popularizarse desde los 80, década en que el hiphop penetró en la cultura senegalesa con los programas de televisión franceses y los recuerdos musicales traídos de Estados Unidos. Ahora, la mayoría de los días en la ciudad, los lugareños vienen a ver actuar a grupos como los Power Crew. Los niños del vecindario esperan pacientemente a su alrededor, con ganas aprender algunos trucos de los profesionales, como girar sobre la cabeza.
Emmanuel Goudiaby en plena sesión de entrenamiento.
Aunque este tipo de danza lleva varias décadas siendo popular en Dakar, no hace mucho que los grupos organizados practican en las playas de la ciudad. Como los residentes suelen elegir este lugar para entrenar, los bailarines se sienten como en casa. "La playa de Yoff es muy accesible", explica Furbain Poaty, visitante asiduo de la playa. "Vienen atletas de todo Dakar [a entrenar], porque la playa es muy amplia".
Según Furbain, la playa de Yoff también es adecuada para los atletas, porque no es rocosa y el extenso arenal amortigua las caídas.
En Yoff, Xavier y su grupo entrenan a menudo junto a los bañistas. Al venir a la playa, esperan dar a conocer este deporte a más gente y así atraer a nuevos bailarines. "Venimos a la playa para que otras personas conozcan el break dance", afirma Joel Mané, antiguo miembro de los Power Crew, que ahora ayuda a gestionar el grupo. "Queremos compartir lo que hacemos con otras personas".
A veces, algún bañista curioso se les acerca para preguntarles cómo son capaces de moverse desafiando todas las leyes de la física. "Nos preguntan si ellos también pueden hacerlo", cuenta Xavier, refiriéndose a hacer break dance en la playa. "Nosotros les decimos que por supuesto".
A los senegaleses les gusta describir su nación como el "pays de la Teranga", que significa "país que te da la bienvenida y te respeta". En la playa de Yoff, los lugareños dan a conocer sus respectivos deportes y se preguntan "¿Nagadef?", que significa "¿Cómo estás?" en wólof, el idioma local. Los carros atraviesan la arena tirados por caballos y llevan la pesca del día de la playa a las tiendas y los restaurantes. "Hay mucha solidaridad", dice Xavier para describir este lugar. Y sobre el break dance, agrega: "La gente dice que es un deporte muy poderoso".
Xavier hace un freeze en Y en la playa de Yoff.
En esta playa nadie desentona. Y el break dance, aunque sorprendente, encaja a la perfección: la cultura del hiphop está muy arraigada a la danza tradicional africana. En muchos sentidos, al surgir en lugares como la playa de Yoff, el break dance se reencuentra con sus orígenes.
Texto: Kimiya Shokoohi
Fotografía: John Wessels
Reportado: septiembre 2020