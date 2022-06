Nuevos ídolos

BEN: ¿Qué significa para ti el tenis?

DYLAN: Algunos compañeros de escuela se burlaban de mí por mi discapacidad y no había conocido a nadie en mi situación, por lo que estaba algo perdido. Cuando empecé a jugar tenis, fue cuando conocí por primera vez a personas como yo.

BEN: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El lado social de esto es sorprendente. El tenis me dio la sensación de no ser diferente. Veo a los que me rodean, somos iguales y eso me causa alivio. Me dio confianza en todos los demás aspectos de mi vida.

DYLAN: El deporte tiene el poder para esto, ¿no crees? Tengo la fortuna de dedicarme de tiempo completo a ser jugador profesional de tenis en silla de ruedas. Fue duro para la generación anterior, no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos de jugar. No lo doy por hecho.