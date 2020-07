Duerme mejor hoy para correr mejor mañana

Puedes no ser un corredor profesional, pero aún así pasar casi un tercio del día entrenando, o al menos así debería ser.



Cheri Mah, médica y científica en el Centro de Alto Rendimiento Humano de la UCSF y miembro del Nike Performance Council, especializada en sueño y alto rendimiento de atletas de élite, afirma que dormir de siete a nueve horas es tu mejor herramienta de entrenamiento y la oportunidad de sacarle provecho a tus baterías de rendimiento. "Con seis horas de descanso, puedes cargar tus baterías un 60 por ciento y llegar a tu límite mucho más rápido, o puedes cargarlas al 80, 90 o 100 por ciento cada noche y descubrir de lo que realmente eres capaz", dice la doctora Mah.



También advierte que, al no dormir esas horas, todo se viene abajo. Y nos da los siguientes ejemplos:



1. Tu mente no se sentirá tan aguda. Permanecer despierto durante 24 horas seguidas produce un deterioro cognitivo y de motricidad equivalente al que provoca una concentración de aproximadamente 0,1 por ciento de alcohol en la sangre, un porcentaje más alto que el límite autorizado para conducir bajo la influencia de esta sustancia.



2. Podrías enfermarte. Dormir seis o menos horas continuamente te vuelve cuatro veces más propenso a contraer un resfriado común que si estuvieras durmiendo siete horas o más.



3. Puedes aumentar de peso. La privación crónica del sueño altera la leptina y la grelina, las hormonas que regulan el hambre, lo que puede aumentar la probabilidad de que consumas alimentos ricos en grasas saturadas y azúcar.



Sin embargo, de la investigación actual de Mah surge una revelación aún peor para los atletas, una que sugiere que la falta de sueño durante varios días puede cambiar tu patrón de coordinación y biomecánica. "Por supuesto que esto repercute en el rendimiento, pero otra implicación potencial es que esa persona podría ser más propensa a sufrir lesiones en el futuro", asegura.



Dicho todo lo anterior, ¿por qué el 70 por ciento de los adultos estadounidenses no duerme la cantidad de horas recomendada en una noche? Mah dice que es porque darte el tiempo para dormir bien es difícil, igual que darte tiempo para hacer ejercicio regularmente y comer lo mejor posible.