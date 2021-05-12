Nuevos íconos: Dina Asher-Smith

Al principio de su carrera, la velocista Dina Asher-Smith aprendió a dejar de perseguir lo inalcanzable. Ahora, esta campeona mundial está rompiendo mucho más que récords: está desmantelando las antiguas percepciones de lo que es ser una mujer en el mundo del deporte, hablando sobre las cosas que las mujeres antes solo podían susurrar. Nos sentamos con Dina para conversar sobre su deseo de convertirse en un nuevo tipo de modelo a seguir, una figura que a ella le hubiese gustado tener cuando era pequeña.