Nuevos íconos
Dina Asher-Smith
Senos. Dolores menstruales. Menstruación. ¿Son temas tabú? No para Dina Asher-Smith. Mira cómo está cambiando la conversación para la próxima generación de atletas femeninas.
Al principio de su carrera, la velocista Dina Asher-Smith aprendió a dejar de perseguir lo inalcanzable. Ahora, esta campeona mundial está rompiendo mucho más que récords: está desmantelando las antiguas percepciones de lo que es ser una mujer en el mundo del deporte, hablando sobre las cosas que las mujeres antes solo podían susurrar. Nos sentamos con Dina para conversar sobre su deseo de convertirse en un nuevo tipo de modelo a seguir, una figura que a ella le hubiese gustado tener cuando era pequeña.
¿Cómo te inspiró el deporte a cambiar la manera en que percibes tu cuerpo?
DINA ASHER-SMITH: El deporte siempre ha definido la forma en la que percibo mi cuerpo. Tanto si supero mis propias expectativas como si bato un récord, de ahí es donde proviene mi orgullo. Pero cuando salgo del mundo del deporte y hablo con chicas jóvenes, me doy cuenta de que su sentimiento de orgullo viene de otros ámbitos. Comparan sus cuerpos y eso puede generarles ansiedad.
"El deporte siempre ha definido la forma en la que percibo mi cuerpo".
– Dina Asher-Smith
Existe la percepción de que para ser atleta tienes que ser una versión perfecta de ti mismo. ¿Qué consejo puedes darle a las mujeres que creen en esa percepción?
DINA: Siempre aconsejo a la gente que deje de perseguir la perfección. Yo perseguiría la excelencia, intentaría ser brillante. No te sientas mal si no encajas en un modelo de perfección. Puedes ser genial sin ser una persona perfecta.
"No te sientas mal si no encajas en un modelo de perfección. Puedes ser genial sin ser una persona perfecta".
– Dina Asher-Smith
¿Por qué es importante para ti hablar de cosas como senos, dolores menstruales y menstruación, especialmente a chicas jóvenes?
DINA: Cuando llegué al deporte de élite, era uno de esos temas que se mantenían en secreto. Cuando hablo con chicas jóvenes sobre mis experiencias, una de las preguntas que más me suelen hacer es sobre los bras deportivos, pasar por la pubertad y formar parte de un estilo de vida deportivo. La honestidad es importante al tratar estos temas.
"La honestidad es importante al tratar estos temas".
– Dina Asher-Smith
Si pudieras decirles un par de cosas a las chicas jóvenes sobre lo que de verdad significa ser una atleta femenina, ¿qué sería?
DINA: Les diría que es muy divertido. Me ha dado mucha confianza. He conseguido llegar a sitios a los que no sabía que era posible llegar. Puedes ser brillante en lo que te propongas. Pero creo que el deporte es una manera fantástica de experimentar eso en tiempo real. Puedes redefinirte día a día.
"Puedes ser brillante en lo que te propongas".
– Dina Asher-Smith
Directora: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotógrafa: Sophie Jones @sophographylondon