Tres formas de evitar los roces mientras entrenas
Deportes y actividades
Los deportistas de cualquier talla pueden sufrir roces, pero existen técnicas adecuadas para evitarlos. Con la ropa adecuada y productos antirrozaduras, puedes moverte libremente sin miedo a las irritaciones.
Cuando el sudor vuela y estás dándolo todo en tu entrenamiento, la sensación es increíble, incluso cuando tienes que luchar contra el ardor de los músculos adoloridos. Pero hay un tipo diferente de ardor que puede ser tan irritante que podría evitar que entrenes (y te pierdas los beneficios de hacerlo) por completo. Los roces pueden producirse cada vez que se combinan la humedad y la fricción. Pican, arden y dejan la piel roja y en carne viva. La buena noticia es que es un problema común que se puede prevenir.
Los roces suelen aparecer en las partes del cuerpo que son propensas a rozarse entre sí, como los muslos, las axilas y la ingle. Aunque es más probable que se produzcan en personas con sobrepeso, los cuerpos de todas las formas y tamaños pueden experimentar este dolor, especialmente, durante el ejercicio y cuando hace calor. Pero tenemos algunos consejos para reducir los roces, o incluso eliminarlos por completo, para que puedas volver a correr, montar en bicicleta y hacer senderismo en tu recorrido hacia una vida más saludable.
Los tres mejores consejos para prevenir los roces
1.Elige la ropa y el equipo adecuados
Es conveniente que elijas prendas con costuras lisas y que se ajusten bien para que no te rocen el cuerpo. Lo ideal es un ajuste cómodo, sobre todo, para los roces en la cara interna del muslo. También es recomendable elegir telas que tengan propiedades de absorción de la humedad. Evita el algodón, que absorbe la humedad y empeora los roces. En su lugar, elige las telas Nike Dri-FIT, que están diseñadas para dispersar la humedad para una rápida evaporación. Algunos productos que podrían ser útiles son los siguientes:
- Un par de leggings o shorts con forros de compresión. Las mallas, los leggings y los shorts con forros de compresión impiden que los muslos entren en contacto entre sí, lo que ayuda a evitar los roces. Solo asegúrate de mantener tu piel seca. Las telas que absorben la humedad pueden ayudar, al igual que los polvos y desodorantes.
- Una ropa interior que absorba la humedad. La ingle es un lugar común para los roces, pero la mayoría de nosotros no pensamos en usar una prenda de alto rendimiento para esa zona. Si tu ropa interior de algodón te provoca roces en la ingle, cámbiate a una fabricada con una mezcla de telas sintéticas que alejen la humedad de tu piel.
- Un bra deportivo con el ajuste perfecto. El ajuste correcto es esencial para evitar los roces en las axilas, especialmente, si eliges un bra deportivo con soporte, como uno de tipo underwire. Asegúrate de que puedas meter dos dedos cómodamente entre las correas y el hombro, y de que la banda del sujetador se mantenga en su lugar cuando levantes los brazos. Evita los bras deportivos con costuras que se hundan en la piel y elige uno que tenga telas suaves pero resistentes. Si no sabes cuál es tu talla de bra, es conveniente que te tomes las medidas antes de pedir uno por Internet.
- Un calzado con el ajuste perfecto: los roces en el dorso del pie son habituales y pueden terminar en dolorosas ampollas. Para evitarlo, consigue un calzado deportivo que se ajuste bien desde el principio. Pruébatelo por la noche, cuando tus pies estén más hinchados, y ponte los mismos calcetines absorbentes de humedad que usarás para entrenar. A continuación, haz una carrera o trote de prueba para asegurarte de que no experimentes roces en ninguna parte del pie.
2.Lubrica tu piel
Las cremas, aceites y otros lubricantes para la piel pueden servir como una capa de protección en las zonas propensas a los roces. Por ejemplo, productos como la vaselina pueden crear una superficie suave que reduce la fricción. También existen barritas y cremas especiales contra los roces que son fáciles de llevar y aplicar a lo largo del día. Solo tienes que evitar los productos con fragancias e ingredientes activos que puedan irritar tu piel.
3.Mantén la frescura y evita la humedad
Hacer ejercicio en interiores con aire acondicionado puede ayudar a evitar los roces, al igual que cambiarse la ropa húmeda por una seca a mitad de la sesión. También puedes probar con antitranspirantes y polvos para ayudar a mantener la piel seca en las zonas que suelen sufrir roces.
Cómo recuperarse de los roces
No intentes hacer ejercicio a pesar del dolor de los roces: es un problema de la piel que solo empeora con el tiempo. En lugar de ello, ajusta tu ropa para reducir la fricción o cambia tu ropa húmeda por ropa seca. Si los roces se agravan, también hay algunos tratamientos caseros que pueden ayudar:
- Usa una pomada como A&D, aloe vera, aceite de coco, manteca de karité o vaselina en la zona antes de acostarte
- Si te pica la piel, prueba a aplicar maicena en la zona, esta también puede ayudar a prevenir futuros roces
- Aplica aire frío o una bolsa de hielo en la zona afectada
- Evita tocar la zona y usa ropa suave y holgada hasta que se cure
- No uses jabones, lociones con fragancias o ingredientes activos que puedan causar irritación
- Evita las actividades que provoquen fricción hasta que el enrojecimiento desaparezca
Cuándo acudir al médico
Los roces, también conocidos como "intertrigo" entre los dermatólogos, son una afección de la piel que, si no se trata, puede agravarse y provocar llagas e incluso hemorragias. En la mayoría de los casos, los tratamientos caseros se encargan de la inflamación, pero si la erupción se mantiene, puede crear un entorno ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Si te duele mucho o te preocupa la posibilidad de una infección, puedes hablar con tu médico de cabecera o tu dermatólogo. Una receta de un antibiótico o un tratamiento antimicótico oral o tópicos debería ser suficiente.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo evitan los roces los corredores?
Los corredores suelen usar capas ajustadas, como mallas de compresión o musleras antirrozaduras para evitar la fricción. Algunos corredores también se aplican lubricantes o polvos como medida preventiva. Usar la ropa adecuada también es fundamental, así que asegúrate de elegir telas que mantengan la frescura, alejen la humedad y sean cómodas para correr sin roces.
¿El desodorante puede evitar los roces?
Usar un desodorante con antitranspirante puede ayudar a mantener seca la piel, lo que reducirá los roces. Incluso puedes intentar aplicar antitranspirante en otras zonas además de las axilas, como la parte interna de los muslos. Si funciona para ti, podría ser más rentable que comprar un producto antirrozaduras.