Cuando el sudor vuela y estás dándolo todo en tu entrenamiento, la sensación es increíble, incluso cuando tienes que luchar contra el ardor de los músculos adoloridos. Pero hay un tipo diferente de ardor que puede ser tan irritante que podría evitar que entrenes (y te pierdas los beneficios de hacerlo) por completo. Los roces pueden producirse cada vez que se combinan la humedad y la fricción. Pican, arden y dejan la piel roja y en carne viva. La buena noticia es que es un problema común que se puede prevenir.

Los roces suelen aparecer en las partes del cuerpo que son propensas a rozarse entre sí, como los muslos, las axilas y la ingle. Aunque es más probable que se produzcan en personas con sobrepeso, los cuerpos de todas las formas y tamaños pueden experimentar este dolor, especialmente, durante el ejercicio y cuando hace calor. Pero tenemos algunos consejos para reducir los roces, o incluso eliminarlos por completo, para que puedas volver a correr, montar en bicicleta y hacer senderismo en tu recorrido hacia una vida más saludable.