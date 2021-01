Conoce al esgrimista francés Meddy Elice

Háblanos de tu familia. Tienes varios hermanos mayores, ¿verdad?

Mis hermanos mayores me ayudan y se comportan conmigo de forma muy distinta. Jerry, el mayor de 40 años, es como un padre para mí. Me visita constantemente para asegurarse de que esté bien. Me anima, pero con prudencia. Quiere que me tome la vida muy en serio y que tenga en cuenta lo que vendrá después del deporte. Morgan, de 33 años, me contagia su entusiasmo y siempre me hace ver el lado positivo de las cosas. Mi otro hermano, Mike, de 30 años, nunca ha competido conmigo. Siempre me anima a ir por el buen camino. Es como mi madre. Nos decía que estuviésemos orgullosos de nosotros mismos, pero sin sentirnos superiores a los demás. La humildad es el pilar básico de nuestra familia.