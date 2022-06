Wang Qing es la bailarina de break dance con movimientos de cuento de hadas

El éxito de Wang Qing no sucedió de la noche a la mañana. Inicialmente le atrajo el baile como una forma de entrenarse, le llevó una década completa para encontrar su propio ritmo y enamorarse completamente del deporte. "Me sentía un poco cansada de bailar y me di cuenta de que todos los movimientos que estaba haciendo en mis videos imitaban los movimientos de los chicos bailarines de break dance", dice. "Mis transiciones de top rock y down rock todas las tomé de otros artistas. No estaba creando nada original y al verme podías adivinar el siguiente movimiento que haría".



También ha desarrollado su propio look distintivo dejando su cabello largo suelto, literal y metafóricamente". La clave reside en desarrollar tu propio estilo, no en dominar un movimiento en particular que alguien más ha hecho", afirma. Para Wang Qing ese tipo de creatividad no se puede desarrollar sin hacer el trabajo físico. "Entreno como una atleta para expresarme como artista".