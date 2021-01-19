La forma correcta de un press de banco y los músculos que se trabajan

El press de banco debe reservarse para entrenamientos centrados en ganar fuerza y masa muscular. Tómate tu tiempo y céntrate en la forma. Si quieres ganar fuerza o masa muscular, comienza con 3 series de 12 a 15 repeticiones con un peso que sea desafiante pero factible en las últimas 3 a 5 repeticiones. Después de un par de semanas, incrementa el peso y haz 3 series de 10 a 12 repeticiones. Tras otras dos o tres semanas, vuelve a aumentar el peso y disminuye las repeticiones a 3 series de 6 a 10 repeticiones. Si quieres desarrollar la potencia, intenta realizar de 3 a 5 series de 1 a 3 repeticiones con bastante peso en cada repetición.