Cómo hacer inmersiones de tríceps y por qué deberías hacerlos

02. Salta para sostenerte con los brazos y apoya las muñecas, los codos y los hombros para alinear las articulaciones. Trata de girar los hombros detrás de la clavícula y evita encogerlos.



03. Cruza los tobillos detrás de ti.



04. Coloca los hombros hacia abajo y hacia atrás e inclínate ligeramente hacia adelante. Flexiona los brazos, manteniendo los codos a los lados y hacia atrás. Baja el cuerpo lentamente hasta que los hombros queden por debajo de los codos.



05. Empuja con las manos y endereza los brazos para volver a la posición inicial. Eso sería una repetición. Repite el ejercicio.