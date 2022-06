Cómo lidiar con la exclusión según la entrenadora Courtney Banghart

Hola, entrenadora:



Pertenezco a un equipo de béisbol, pero a veces siento que realmente no formo parte de él, por más confuso que parezca. Soy el único jugador asiático. Los chicos blancos no parecen verme a menos que esté generando carreras. En el autobús que nos lleva a los partidos, me siento solo. Tienen chistes internos, chats de grupos y se juntan los fines de semana sin mí. Me entero porque lo hablan durante la práctica. Incluso hacen algunos chistes poco considerados. No sobre mí específicamente, pero aun así es molesto. Está afectando mi confianza y rendimiento. Me gustaría que me incluyeran (¡y ganar un campeonato juntos, porque creo que podemos!), pero ¿cómo puedo encontrar mi lugar donde no me siento bienvenido?



El único integrante del equipo que no es bienvenido

Jugador de béisbol de 17 años