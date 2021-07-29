Cómo lidiar con la exclusión según la entrenadora Courtney Banghart

"Cuando formas parte de un equipo", les dije, "deben hacer dos cosas: hablar con consideración y escuchar con atención". Entonces, formamos una ronda y todas compartimos lo que pensábamos y sentíamos. Usamos la primera persona: "Creo tal cosa" o "Viví esto otro". Y nadie se limitó a solo observar. Cada una compartimos entre todas, de a una a la vez.



Al siguiente juego, casi la mitad del equipo se arrodilló. La clave es esta: estábamos conectadas, incluso aunque tuviéramos diferentes perspectivas. Todas participamos en esa conversación difícil. Habíamos mostrado nuestra vulnerabilidad a todas. Sabíamos de dónde venía cada una y no permitimos que nuestras diferencias nos dividieran. Una conversación difícil puede unir más a un equipo en lugar de separarlo. He visto cómo sucede una y otra vez. Me gustaría poder compartir más historias, pero como dije: el vestuario es un lugar sagrado.



Retomemos tu situación. Es obvio que amerita una conversación difícil, pero no te voy a pedir que la empieces tú. Pedirle a un chico de 17 años que maneje esto no es justo; pedirle a alguien que ha sido excluido por temas raciales que arregle el problema es absoluta y completamente injusto.



Te voy a pedir que involucres a tus entrenadores. Ellos deben apoyarte, especialmente en una situación como la tuya. Debes reunir el coraje para dar el primer paso y contarles lo que está sucediendo y cómo te sientes. Luego de eso, si son dignos, entrarán en acción. Si alguien de mi equipo fuera excluida por otras jugadoras, ten por seguro que abordaría el problema de inmediato.



Por supuesto que cabe la posibilidad de que tus entrenadores no estén a la altura de las circunstancias. Si ese fuera el caso, puedo al menos recordarte esto: existen equipos que celebran las diferencias. Existen equipos en los que los jugadores se quieren y confían. Y creo que más tarde o más temprano, formarás parte de un equipo como ese. Te lo mereces.



Entrenadora Banghart