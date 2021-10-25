Cómo lidiar con el síndrome del impostor según la entrenadora Courtney Banghart

Es posible que en este momento no disfrutes tus sensaciones, pero como entrenadora con más de 20 años de experiencia en lidiar con las emociones de los jugadores y las propias, estoy aquí para decirte: tus sentimientos son válidos y valiosos, son la prueba de que trabajas con dedicación y determinación.



Eres un atleta, así que vas a perder. Y sentirás temor, rabia y agonía, pero también vas a ganar y entonces te vas a sentir feliz, triunfante y eufórico. No puedes conocer lo "bueno" sin haber vivido lo "malo".



Para mí también fue difícil. En secundaria llegué al torneo de tenis estatal. Recuerdo una doble falta en un partido: grité al cielo y golpeé la raqueta contra el suelo.



Sabía que esa no era la mejor manera de canalizar mis sentimientos pero, en el momento, realmente no pude evitarlo. Todo lo que importaba era ese punto. Al mirar atrás, me impresiona que mis padres, que estaban en la tribuna, no me hayan dicho nada. Entendieron que me estaba transformando en John McEnroe porque me importaba.



Permítete sentir tus emociones.

Dicho esto, cuando una emoción en particular llega constantemente al nivel 11, es posible que no tengas el espacio mental para absorber los comentarios positivos. Entonces, veamos de qué manera puedes equilibrar las cosas.

Es probable que hayas estado aplicando lo que yo llamo la "escucha selectiva". Y eso no es escuchar de verdad. Alguien dice: "Me encanta cómo dominas la cancha. Solo tenemos que mejorar la manera en que lanzas los triples". Y todo lo que tú escuchas es: "Tengo que mejorar mis triples. Soy muy malo para lanzar. Soy un jugador horrible. Soy una persona terrible".

¡La escalada fue rapidísima! Este tipo de pensamiento es muy común, incluso en los atletas del más alto nivel. Una de mis mejores jugadoras solía deprimirse mucho cuando erraba algún lanzamiento. Un día, cuando estaba hecha una furia después de un partido con malos tiros, la llevé a un costado.