Cómo lidiar con el síndrome del impostor según la entrenadora Courtney Banghart

Las estadísticas no mienten. Si pudieras abrir los ojos para ver las tuyas, podrías comenzar a entender que este es el jugador que eres ahora. Tus entrenadores pueden ver de manera objetiva cuán bueno eres, ese es su trabajo. Y como saben de lo que eres capaz, probablemente te pidan que sigas creciendo hasta alcanzar un nuevo techo.



Me imagino que estarás pensando: "¡Ese es el problema! ¿Cómo se supone que pueda cumplir las expectativas?". Bien, no estoy segura de que entiendas cuáles son esas expectativas. Los entrenadores no esperan que ganes siempre. Ni siquiera esperamos que rindas a tu máximo nivel todo el tiempo. Solo aspiramos a que lo entregues todo.



Un entrenador experimentado sabe que perder es parte del trabajo. El motivo de que tengas tanto temor al fracaso puede deberse a que aún no tienes la suficiente "experiencia de trabajo".



Una vez entrené a una estudiante finalista de la beca Rhodes, una jugadora que sobresalía y que estaba abrumada por su temor a fracasar. Había tenido éxito en casi todo lo que había hecho, así que perder era algo completamente desconocido para ella. Era como un buzo que mira el agua oscura a la que va a sumergirse, pero no sabe qué tan profunda es, o qué tan fría, o si hay pirañas.



Tu situación es un poco diferente: el éxito todavía es algo nuevo para ti. No estás acostumbrado a estar a este nivel y no sabes desde qué altura puedes caer. Pero el punto en común de ambas situaciones es el miedo a lo desconocido. Voy a decirte lo mismo que le dije a la finalista de la beca Rhodes: fracasar está bien. Tómalo de alguien que lo ha hecho muchas veces. ¡Todavía sigo de pie! De hecho, soy más fuerte por haber caído.



Esa es solo una de las razones por las que creo que los atletas son tan valientes: fracasar frente a una multitud es parte de su vida diaria. Dedican la mayor parte del tiempo a algo que puede no salir bien. Persisten todos los días, incluso cuando saben que muchos de esos días van a ser duros. Eso es valentía.



Tus compañeros de equipo y entrenadores están en el mismo camino contigo. Cabe la posibilidad de que tengan muchos de los mismos miedos. No estás solo, y nunca lo estarás. Ten eso siempre presente cuando le estés dando vuelta a una misma idea. Así, es probable que puedas comenzar a sentir que esa ansiedad comienza a atenuarse.



Entrenadora Banghart