Cómo la memoria muscular acelera el avance

El equipo de Moberg también tomó una biopsia de los músculos de los participantes tanto después de un periodo de entrenamiento de 10 semanas como después del entrenamiento final cinco meses más tarde. En la pierna entrenada encontraron: niveles más altos de marcadores genéticos y proteicos que se cree están relacionados con la salud y el crecimiento muscular, así como con la resistencia muscular, lo que podría explicar su fuerza.



Moberg comenta que, de esa manera, parece que el cerebro y los músculos trabajan juntos. El cerebro retiene las habilidades motoras mientras que los músculos reciben cambios estructurales que pueden ayudar a recuperar y a que resurja la fuerza disminuida más rápido.



Esta noticia no es una excusa para guardar tus mancuernas. La pérdida de condición física puede comenzar a ocurrir tan pronto como unas semanas después de dejar de hacer ejercicio, eso es una realidad, aunque los efectos varían dependiendo en su mayoría del tipo de actividad y el nivel de condición física antes de dejar de entrenar. La mayoría de la gente pierde capacidad aeróbica en una semana, afirma Milton, mientras que la disminución en la habilidad relacionada con el entrenamiento de resistencia toma más tiempo y afecta a las personas de manera distinta. Pero ya sea que estés fuera de juego por una semana o cinco meses debes saber esto: "Si entrenaste en el pasado, lo más probable es que no hayas perdido todo lo que habías ganado", asegura Milton. "Estás en algún punto entre tu condición física máxima y tu condición física original". Así que, podría ser peor.



Este descubrimiento tampoco debería empujarte a que comiences con todo cuando vuelvas a tu rutina de acondicionamiento físico. Hazte un favor y toma las primeras sesiones o semanas de manera más tranquila de lo que lo hacías cuando paraste. Milton dice: "Incluso una persona muy bien entrenada necesitará comenzar desde un nivel bajo. La diferencia es que quizá puedan aumentar la intensidad a un ritmo más rápido que alguien con un entrenamiento previo más bajo". No querrás volver a comenzar solo para tener que parar por una lesión o por exceso de entrenamiento.



Y mientras que una actividad puede no sentirse genial o no verse bien después de una pausa larga, como hacer volteretas cuando eres adulto, motiva saber que es poco probable que se tenga que empezar desde cero en unos meses o incluso años. Incluso puede ser que avances más rápido de lo que lo hiciste la primera vez. Solo no olvides agradecerle a tu cerebro y a tus músculos por eso.