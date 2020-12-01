Cómo la memoria muscular acelera el avance

Cómo la memoria muscular puede acelerar el avance
Asesoramiento
Tus músculos pueden recordar los incrementos de fuerza que hayas obtenido meses atrás, incluso luego de un período de inactividad. Activa esa memoria aquí.
El cerebro no siempre puede retener toda la información, como tu número de tarjeta de crédito, cosa que quizá sería útil, o qué les pasó a tus lentes de sol (revisa arriba de tu cabeza). Pero probablemente todavía puedas recordar cómo esquiar después de años de no ir a las pistas o cómo hacer una voltereta incluso si no has hecho gimnasia desde que eras un niño.
La habilidad del cuerpo de continuar donde se quedó se llama memoria muscular. Pero, de hecho, los músculos no memorizan nada, el cerebro es el que memoriza cómo hacer una habilidad motora. Heather Milton, una especialista certificada en fuerza y
Mientras que la memoria muscular tal como la conocemos se lleva a cabo principalmente en el cerebro, los investigadores recientemente descubrieron un tipo de memoria muscular más literal llamada "memoria epigenética", que se da precisamente en los músculos cuando se exponen a un entrenamiento de fuerza. En este caso, el ADN de los músculos puede reprogramarse en respuesta de lo que hagas, y así preparar los músculos para ganancias futuras. De hecho, un nuevo estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise descubrió que los músculos pueden almacenar recuerdos a un nivel molecular provenientes de sesiones de entrenamiento de resistencia hechos hasta 20 semanas antes. Eso puede ayudarte a acelerar tu avance incluso después de un descanso del gimnasio, aunque haya sido largo.
¿Suena demasiado bueno para ser cierto? Escucha esto: en el estudio, los participantes hicieron entrenamiento de fuerza con solo una pierna tres veces por semana durante 10 semanas, después dejaron de entrenar por cinco meses. El equipo de investigación descubrió que la pierna que habían entrenado previamente era significativamente más fuerte que la que no entrenaron, tanto que era capaz de mover pesos de entre 10 y 25 por ciento más pesados, comenta el autor del estudio, Marcus Moberg, un profesor adjunto en la Swedish School of Sport and Health Sciences en Estocolmo. Así que, si te estás tomando un descanso de hacer pesas y no puedes soportar pensar en empezar de nuevo, recuerda: puedes estar hasta un 25 por ciento más avanzada en tu proceso de entrenamiento de lo que estabas cuando comenzaste.
Un nuevo estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise encontró que los músculos pueden almacenar recuerdos a nivel molecular de sesiones de entrenamientos de resistencia hechos hasta 20 semanas antes.
El equipo de Moberg también tomó una biopsia de los músculos de los participantes tanto después de un periodo de entrenamiento de 10 semanas como después del entrenamiento final cinco meses más tarde. En la pierna entrenada encontraron: niveles más altos de marcadores genéticos y proteicos que se cree están relacionados con la salud y el crecimiento muscular, así como con la resistencia muscular, lo que podría explicar su fuerza.
Moberg comenta que, de esa manera, parece que el cerebro y los músculos trabajan juntos. El cerebro retiene las habilidades motoras mientras que los músculos reciben cambios estructurales que pueden ayudar a recuperar y a que resurja la fuerza disminuida más rápido.
Esta noticia no es una excusa para guardar tus mancuernas. La pérdida de condición física puede comenzar a ocurrir tan pronto como unas semanas después de dejar de hacer ejercicio, eso es una realidad, aunque los efectos varían dependiendo en su mayoría del tipo de actividad y el nivel de condición física antes de dejar de entrenar. La mayoría de la gente pierde capacidad aeróbica en una semana, afirma Milton, mientras que la disminución en la habilidad relacionada con el entrenamiento de resistencia toma más tiempo y afecta a las personas de manera distinta. Pero ya sea que estés fuera de juego por una semana o cinco meses debes saber esto: "Si entrenaste en el pasado, lo más probable es que no hayas perdido todo lo que habías ganado", asegura Milton. "Estás en algún punto entre tu condición física máxima y tu condición física original". Así que, podría ser peor.
Este descubrimiento tampoco debería empujarte a que comiences con todo cuando vuelvas a tu rutina de acondicionamiento físico. Hazte un favor y toma las primeras sesiones o semanas de manera más tranquila de lo que lo hacías cuando paraste. Milton dice: "Incluso una persona muy bien entrenada necesitará comenzar desde un nivel bajo. La diferencia es que quizá puedan aumentar la intensidad a un ritmo más rápido que alguien con un entrenamiento previo más bajo". No querrás volver a comenzar solo para tener que parar por una lesión o por exceso de entrenamiento.
Y mientras que una actividad puede no sentirse genial o no verse bien después de una pausa larga, como hacer volteretas cuando eres adulto, motiva saber que es poco probable que se tenga que empezar desde cero en unos meses o incluso años. Incluso puede ser que avances más rápido de lo que lo hiciste la primera vez. Solo no olvides agradecerle a tu cerebro y a tus músculos por eso.