Cómo la memoria muscular acelera el avance

La habilidad del cuerpo de continuar donde se quedó se llama memoria muscular. Pero, de hecho, los músculos no memorizan nada, el cerebro es el que memoriza cómo hacer una habilidad motora. Heather Milton, una especialista certificada en fuerza y acondicionamiento y fisióloga y supervisora de ejercicio clínico registrada en el Langone Health Sports Performance Center de la Universidad de Nueva York explica: "Cuando realizas un movimiento en particular una y otra vez estás entrenando a tu sistema neuromuscular hasta que tu sistema nervioso central aprenda a ejecutar ese movimiento como una acción suave y coordinada en la que no tienes ni que pensar". Pero señala que tampoco debes dejar de poner atención solo por esa razón.



Mientras que la memoria muscular tal como la conocemos se lleva a cabo principalmente en el cerebro, los investigadores recientemente descubrieron un tipo de memoria muscular más literal llamada "memoria epigenética", que se da precisamente en los músculos cuando se exponen a un entrenamiento de fuerza. En este caso, el ADN de los músculos puede reprogramarse en respuesta de lo que hagas, y así preparar los músculos para ganancias futuras. De hecho, un nuevo estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise descubrió que los músculos pueden almacenar recuerdos a un nivel molecular provenientes de sesiones de entrenamiento de resistencia hechos hasta 20 semanas antes. Eso puede ayudarte a acelerar tu avance incluso después de un descanso del gimnasio, aunque haya sido largo.



¿Suena demasiado bueno para ser cierto? Escucha esto: en el estudio, los participantes hicieron entrenamiento de fuerza con solo una pierna tres veces por semana durante 10 semanas, después dejaron de entrenar por cinco meses. El equipo de investigación descubrió que la pierna que habían entrenado previamente era significativamente más fuerte que la que no entrenaron, tanto que era capaz de mover pesos de entre 10 y 25 por ciento más pesados, comenta el autor del estudio, Marcus Moberg, un profesor adjunto en la Swedish School of Sport and Health Sciences en Estocolmo. Así que, si te estás tomando un descanso de hacer pesas y no puedes soportar pensar en empezar de nuevo, recuerda: puedes estar hasta un 25 por ciento más avanzada en tu proceso de entrenamiento de lo que estabas cuando comenzaste.