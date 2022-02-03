Cómo jugamos: fútbol americano de seis

Ya sea jugando, entrenando o alentando desde las bandas, para la gente de Marfa el fútbol americano es una parte integral de la ciudad y su identidad. La realidad de la COVID-19 ha hecho que los locales estén más conscientes que nunca de la importancia de mantener encendidas las luces el viernes por la noche, y qué tan fácil podrían apagarse de forma permanente.



En años recientes, Marfa evolucionó para convertirse en un oasis del arte y la cultura en medio del desierto, con turistas que acuden en manada a sus lujosos restaurantes, se hospedan en sus hoteles de última moda y visitan sus exhibiciones irónicas. Pero estos cambios han dejado de lado a educadores, obreros y residentes que desde hace mucho tiempo viven allí con sus familias, generación tras generación. Ellos generalmente no se sienten impresionados por los arrendamientos cada vez más caros, las boutiques sofisticadas y los bistecs de 60 dólares.



En una comunidad estrechamente unida de dos mil personas que se encuentra a menos de 320 kilómetros de El Paso, el fútbol americano es una de las cosas en torno a las que los residentes se reúnen incondicionalmente. "Llegar a la ciudad, ver las ventanas pintadas, las banderas, el espíritu de Marfa en las calles, los colores morado y blanco a la vista", dice Arturo Alferez, entrenador principal de los Shorthorns. "Te sientes especial porque formas parte de todo eso, es como si tú mismo estuvieras sacando lo mejor de la ciudad".



Pero el éxodo de los locales de toda la vida hizo que en 2011 Marfa pasara de jugar al fútbol con 11 jugadores a solo 6.