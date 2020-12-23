Cómo interpretar el etiquetado de la comida como si fueras un nutriólogo

01. Escanea el frente.

Considera el frente de una caja o bolsa como un comercial: la compañía usa ese espacio para venderte algo más que para simplemente darte información. Si bien muchas aclaraciones que se hacen en los empaques, como "orgánico" y "buena fuente" de algo, están rigurosamente reguladas y tienen definiciones estrictas, otras expresiones, como "natural" y "hecho con X o Y real", pueden ser engañosas.



Obviamente, afirmaciones como estas pueden influir en tu percepción sobre qué tan saludable es un producto. Pero incluso si las afirmaciones son ciertas, no necesariamente se correlacionan con la calidad nutricional, según un estudio publicado en el Journal of Public Policy & Marketing. Por ejemplo, un alimento puede ser bajo en grasa o sin gluten, pero primero debes consultar a tu médico o dietista para saber qué tan bueno es para ti comer alimentos de ese tipo. Y aun esos alimentos podrían tener otros rasgos no tan buenos, como aprenderás a continuación.



Los investigadores llaman a este fenómeno el "halo de salud", que es cuando asumes que una afirmación sobre propiedades saludables significa que un producto es bueno para ti. La verdad es que "cuantas más afirmaciones veas en un alimento, más focos rojos deberían encenderse en tu cabeza", dice Maciel. "Piensa, por ejemplo, en las espinacas. No hay muchos trucos de marketing para que las compres. Se venden solas".



02. Comprueba las afirmaciones.

Si el empaque dice, por ejemplo, "fibra", mira el panel de información nutricional para ver cuántos gramos contiene. Una "buena fuente" de algo debería tener al menos el 10% de su valor diario recomendado (en el caso de la fibra, eso es de 2,5 a 3 gramos), mientras que una cantidad "alta" o "excelente fuente" superará el 20% (de modo que serían 5 gramos o más), explica Maciel.



Luego, revisa la lista de ingredientes para ver si esa fibra proviene de una fuente natural, como granos integrales, legumbres o frutas y verduras, o de algo menos identificable que se haya agregado para aumentar el contenido de fibra, como cáscara de psyllium o celulosa. Haz lo mismo con el contenido de proteínas, en busca de alimentos enteros y reales, como guisantes en lugar de proteína de guisantes aislada. "Los alimentos en su estado más natural son mejores para nosotros porque generalmente son más densos en nutrientes y más bajos en calorías", añade Maciel.



Haz este ejercicio con todas las afirmaciones sobre propiedades nutricionales que veas. Si el resto del paquete respalda más o menos lo que está en el frente, sigue investigando. Si no es así, quizá deberías volver a dejar el producto en el estante; la empresa te está engañando por algún motivo.