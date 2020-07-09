Mejora tu plancha sobre los antebrazos para obtener mejores resultados

Las planchas trabajan el torso, incluido el transverso abdominal (el músculo abdominal más profundo), el recto abdominal (tus músculos del "six-pack") y los oblicuos externos (los músculos que corren a los laterales del recto abdominal desde las caderas hasta la caja torácica). Los hombros (todos los deltoides), el pecho (los pectorales y el serrato anterior, los laterales superiores de las costillas) y la espalda (dorsales anchos, trapecios, romboidales y los músculos diminutos a lo largo de la columna vertebral, llamados espinales dorsales) llevan la carga de tu peso corporal. Las planchas sobre los antebrazos trabajan el transverso abdominal más que una plancha sobre las palmas. Además, hacen que sea más fácil mantener la alineación correcta de los hombros y quitan el esfuerzo de las muñecas. Para cualquier variación, aprieta los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas para activar esos músculos de apoyo y mantener el cuerpo en una línea larga.