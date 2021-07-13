Cómo hacer que los niños sean más activos, según los expertos

Si los videos y videojuegos fueran un deporte olímpico, los niños serían atletas con medallas de oro. "El tiempo frente a una pantalla puede liberar grandes cantidades de dopamina en el cerebro", indica Lisa Jo Gagliardi, excoordinadora regional de salud escolar en Michigan y fundadora de la consultora LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. La dopamina es el neurotransmisor responsable de los sistemas de placer y recompensa del cuerpo, y a menudo una de las razones por las que cuesta tanto despegarse de las pantallas, lo cual podría considerarse como una adicción, afirma Gagliardi.

Lo bueno es que la actividad física también libera dopamina. La única diferencia es que el movimiento requiere más esfuerzo: tu hijo tiene que ponerse la ropa de jugar o hacer deporte, correr para perseguir a un amigo o el balón, y probablemente ducharse después, en comparación con la opción de relajarse en el sofá con un control en la mano. Es cierto que los pasatiempos sedentarios requieren menos esfuerzo, pero eso no quiere decir que sean más divertidos. Rebecca Hasson, PhD, profesora asociada de kinesiología de la Universidad de Michigan, dirigió una investigación que comparaba recreos de dos minutos llenos de actividad con dos minutos en el iPad y descubrió que los niños disfrutan más la actividad que los videojuegos.

Los niños solo necesitan más oportunidades y estímulo para jugar y ejercitarse. Cuanto más se muevan y más los estimules a hacer actividad, "sus cerebros reconocerán más los efectos placenteros", afirma Gagliardi.