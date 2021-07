Cómo hacer que los niños sean más activos, según los expertos

Si tu hijo (entre los 2 y los 17 años) no es tan activo como te gustaría, no te desanimes, pasa a menudo y no es tu culpa. Dilo en voz alta: "No es mi culpa".

La tecnología facilitó nuestras vidas, pero también aumentó el sedentarismo, afirma Adam Rosante, especialista en fuerza y acondicionamiento que trabaja con niños. En los últimos 20 años, las escuelas redujeron los recreos y las clases de gimnasia. Y, por si fuera poco, la pandemia aumentó las actividades virtuales en detrimento de las grupales presenciales, que son el tipo de movimiento que los niños más buscan, agrega Rosante.