Cómo eliminar los malos hábitos de una vez por todas

¿Cuántas veces has tratado de dejar de beber refrescos, reducir el tiempo que pasas frente a la pantalla o dejar de dormirte con la televisión encendida? ¿Qué tan duro fuiste contigo mismo cada vez que fallaste?



Si la respuesta fue "muchas" y "muy", es hora de adoptar un enfoque completamente nuevo para controlar tus malos hábitos y evitar que perjudiquen tus objetivos de bienestar.



"No puedes forzarte a cambiar tus comportamientos negativos", comenta la doctora Wendy Wood, rectora y profesora de psicología y negocios en la Universidad de Southern California e investigadora que ha dedicado décadas a estudiar cómo formamos y cambiamos hábitos. (También escribió un libro con todos los detalles llamado "Buenos hábitos, malos hábitos: La ciencia de llevar a la práctica cambios positivos que perduren en el tiempo"). Tu autocontrol y fuerza de voluntad inevitablemente desaparecerán. De acuerdo con Wood, para romper los patrones negativos tienes que ir a la fuente y cambiar tu cerebro.



Para nuestro cerebro, cualquier hábito es igual: fumar de forma compulsiva o ir al gimnasio de manera regular, afirma el doctor en medicina Judson Brewer, director de investigación e innovación del Mindfulness Center de la Universidad Brown y autor de "La mente ansiosa". "Algo activa tu mente y hace que te comportes de cierta manera, y ese comportamiento genera una recompensa en tu cerebro", afirma Brewer. Te preparas para una reunión o clase por la tarde (detonante), bebes un refresco (comportamiento) y recibes un subidón de azúcar (recompensa). A menudo, todo esto pasa sin que siquiera pienses en ello.



De hecho, el 43% de las acciones que realizas cada día son habituales e inconscientes, dice Wood. Funcionar en piloto automático es fantástico para los hábitos buenos, pero es terrible para las cosas que desearías no hacer. Para actuar con más intención y atacar la raíz del problema en vez de a ti mismo sigue este plan de responsabilidad de cinco pasos.