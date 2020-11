Cómo el alcohol afecta el desarrollo de músculos

Encuentra el balance

Todo esto no quiere decir que no puedas o no debas disfrutar de una bebida fría después de una sesión sudorosa. Pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de beber, y la mayor parte se reduce a la cantidad que bebes. Barnes dice que los efectos negativos del alcohol que influyen en la recuperación y la adaptación muscular se suelen observar cuando las cantidades superan 1 gramo de alcohol por kilogramo de peso corporal.



No te preocupes por las matemáticas: Barnes dice que siempre y cuando sigas las recomendaciones de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses sobre el consumo moderado, el cual considera hasta una bebida estándar, es decir, 14 gramos de alcohol, lo que equivale a 355 mililitros de cerveza normal, 150 mililitros de vino, o 45 mililitros de licores destilados, por día para las mujeres y hasta dos por día para los hombres, el alcohol no debería ser un problema para la recuperación y la adaptación. (Los hombres suelen tener una mayor cantidad de la enzima necesaria para metabolizar el alcohol y más agua corporal para diluirlo, por lo que pueden beber más).



Un nuevo estudio publicado en el "Journal of the International Society of Sports Nutrition" encontró que la ingesta moderada de alcohol, en este caso, una bebida con un contenido de alcohol del 5,4 por ciento (que es una cerveza o un vodka con agua carbonatada) para las mujeres y dos bebidas para los hombres, cinco veces por semana, no afectó las adaptaciones positivas en el VO2 máx. y la fuerza de agarre después de un programa de HIIT de 10 semanas. En otras palabras, sus bebidas no parecían disminuir el efecto positivo de su entrenamiento.



Y una revisión de estudios publicados en el "Journal of Functional Morphology and Kinesiology" encontró que los sujetos que bebían moderadamente en las horas posteriores a un entrenamiento de resistencia no parecían experimentar cambios, para bien o para mal, en la fuerza, la potencia, la resistencia muscular, dolor o tasa de esfuerzo percibido (la intensidad con la que crees que estás trabajando) cuando se realizó la prueba hasta 60 horas después del ejercicio. La conclusión: "Es poco probable que una o dos bebidas después del entrenamiento dañen la recuperación, especialmente si estás acostumbrado a consumir cantidades moderadas de alcohol", dice Barnes.