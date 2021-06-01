Crea la ruta de running perfecta

Ten en cuenta a dónde te lleva tu ruta. Si estás corriendo en la carretera mantente en un acotamiento ancho o en un carril para correr (por razones obvias) y corre en la dirección opuesta al tráfico para estar al tanto de los autos que se aproximan, dice Zeigert y Platt. Y evita correr durante las horas pico, lo que te obliga a luchar por el espacio en las calles y podría aumentar la cantidad de aire contaminado que inhalas.



La mala calidad del aire puede hacer que un entrenamiento se sienta más difícil y afectar el rendimiento en general, particularmente en las mujeres, sugiere los estudios. Por supuesto puedes evitar el aire de mala calidad (hola, ciudades grandes de todo el mundo), Pero cuando puedas, especialmente durante carreras largas, limita correr en áreas de mucho tráfico y mucho smog.



Para obtener el mejor acceso al aire limpio en la ciudad, Zeigert y Platt recomiendan elegir un camino alejado de las calles concurridas y correr temprano en la mañana, cuando hay menos autos en la carretera. Antes de salir, también puedes conectarte en línea para verificar los pronósticos locales de calidad del aire. Si la calidad no es saludable o es peor, probablemente quieras correr en interiores.



Si te atascas en un área con mucha gente y tráfico, intenta enfocarte en lo positivo: Woods dice que el deslizarse entre los peatones en la acera te obliga a moverte de un lado a otro, lo cual es bueno para involucrar diferentes músculos (y si estás reentrenando para una carrera, también te prepara para una ruta abarrotada de gente). "Si es posible, usa esta parte de tu carrera como calentamiento", dice Woods. "Una vez que llegues a un camino abierto, puedes acelerar".