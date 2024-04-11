5 atuendos lindos con gorros Nike
Consejos de estilo
¿No sabes cómo combinar un gorro con tu look para los días fríos? No busques más.
Las temperaturas frescas piden que saques los básicos de otoño e invierno de lo profundo de tu armario. ¿Perdiste la práctica vistiéndote para el tiempo frío y buscando el toque final para una combinación de chamarra y joggers? Los accesorios cómodos como las bufandas, los guantes y los gorros son la solución. Ya sea que la cabeza o las orejas se te enfríen, o que prefieras el look de un tejido Knit cálido, un gorro te brinda tanto estilo como funcionalidad.
En cuanto a combinar atuendos lindos e informales con gorros, lo primero es identificar qué vibra buscas. Por ejemplo: ¿quieres que el gorro eleve el conjunto o buscas que te exprese (imagina patrones y pompones)?
A continuación te presentamos cinco atuendos con gorros Nike que van de lo elegante informal a lo adecuado para el sendero.
5 atuendos con gorros Nike
1. Elegante informal para la victoria
Los gorros no son solo para la moda urbana. Un gorro con dobladillo puede ser una adición elegante a cualquier atuendo informal, en especial en un día frío. Considera combinar el gorro con un vestido ceñido, una chamarra de cierre completo y calzado high. La chamarra, el gorro y el calzado cómodo colaboran para mantener la calidez, y el vestido midi debajo, con un corte en la pierna, le da un toque de resplandor al conjunto. Agrega un par de aretes de aro color oro o ponte una cadena delgada en el cuello para llevar tu look al siguiente nivel.
2. Todo listo para el día del partido
Cuando vas a un partido o una competencia, debes encajar en la afición, y crear un atuendo que priorice la comodidad es clave. Un gorro de tejido Knit suave combinado con joggers sin adornos, por ejemplo, puede ayudar a mantener la calidez en las piernas aunque te sientes en tribunas posiblemente frías. Para la parte de arriba, considera usar en capas una camiseta de tirantes ajustada o playera de manga larga con un jersey con botones. Piensa en accesorios para el look del día del partido como collares en color plata y anillos grandes.
3. Sencillo pero tie-dye
En ocasiones, menos es más. Nunca faltan las maneras de hacer que resalte una combinación básica, ya sea que planees pasar el día adentro o verte con alguna amistad para tomar café. Diversifica la combinación de tus pants favoritos y tu playera gris con un gorro divertido que una todos los colores. El gorro, confeccionado al 50% con fibras de poliéster reciclado, es la pieza destacada de este look para todos los días. Da un toque final vanguardista (pero práctico) al conjunto con unas botas de cuero robustas con agujetas.
4. Comodidad sin esfuerzo
El invierno es época de usar suéter por excelencia, y también es adecuado para otro artículo imprescindible para el frío. Busca un gorro con pompones extraíbles para ajustar el look a tu atuendo general. Ponte un suéter de cuello redondo oversized sobre un bra deportivo de líneas largas y joggers sueltos para lograr un estilo cómodo, sin importar a dónde vayas. Usa unas botas elegantes equipadas para caminar por la ciudad o un sendero. Opción: lleva un par de tus mitones o guantes acolchados favoritos para resaltar la estética de comodidad.
5. Momento cálido en el sendero
Al decidir qué usar para una caminata de placer, combina un gorro tie-dye con unos pants tipo cargo de estilo funcional diseñados para las actividades en el sendero. Elige una playera de manga corta confeccionada con tela premium de alta densidad, que puede ayudar a mantener lejos la humedad mientras acumulas kilómetros. Ponte un gorro con dobladillo de un color claro y dale un giro al atuendo para el aire libre. Acopla el look con una vibrante bolsa bandolera para caminata o una cangurera para tener más oportunidades de guardar todos tus snacks, equipo compacto y teléfono.
Texto: Gabrielle Kassel