5 atuendos lindos con gorros Nike

Las temperaturas frescas piden que saques los básicos de otoño e invierno de lo profundo de tu armario. ¿Perdiste la práctica vistiéndote para el tiempo frío y buscando el toque final para una combinación de chamarra y joggers? Los accesorios cómodos como las bufandas, los guantes y los gorros son la solución. Ya sea que la cabeza o las orejas se te enfríen, o que prefieras el look de un tejido Knit cálido, un gorro te brinda tanto estilo como funcionalidad.

En cuanto a combinar atuendos lindos e informales con gorros, lo primero es identificar qué vibra buscas. Por ejemplo: ¿quieres que el gorro eleve el conjunto o buscas que te exprese (imagina patrones y pompones)?

A continuación te presentamos cinco atuendos con gorros Nike que van de lo elegante informal a lo adecuado para el sendero.