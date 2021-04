Cómo los atletas pueden jugar y sobrellevar el duelo tras la pérdida de un ser querido

R:

Siento muchísimo tu pérdida, MATCH.



Eres quien eres gracias a tu mamá. Y ser tenista es parte de eso.



Espero que sepas que está bien llorar su pérdida. Y que está bien no querer jugar al tenis en este momento porque todo ha cambiado mucho. El cambio suele ser incómodo.



Hace dos años experimenté un tipo de pérdida diferente. Tuve un aborto espontáneo y fue muy duro. Tenía tantas esperanzas puestas en ese embarazo. Sé que no es lo mismo, pero imagino que cuando eres joven y pierdes a uno de tus padres, es posible que también sientas que has perdido la esperanza. Tenían tantos planes juntas, pero ahora esa persona ya no está.



Pero ella no se ha ido del todo, ¿verdad? Todavía vive en tu corazón y, de esa manera, aún sigue allí para ti.





Yo también soy mamá, tengo un niño de 5 años y una niña recién nacida, y sé que si alguna vez me pasara algo, querría que siguieran adelante. Cuando pienses en tu mamá, piensa en lo que ella querría para ti. Por lo visto, a ella le encantaba formar parte de tu pasión por el tenis, le encantaba verte jugar. Si eso es cierto, úsalo como motivación para seguir adelante. Usa tu amor por ella para encender ese fuego. Puedes honrarla con cada victoria, ¿sabes? Creo que a ella le gustaría. De verdad que sí. Pon tu corazón en ello.



Puede sonar raro, pero a veces pienso en lo que mi mamá querría que hiciera cuando ella ya no esté.



Sé que me llamaría la atención si me viera sentada llorando por ella. ¡No estoy diciéndote que no debas llorar! Claro que deberías hacerlo. Yo misma lo haría. Pero si solo me la pasase llorando, el fantasma de mi mamá probablemente haría saltar la alarma de incendios de mi casa y me daría cuenta de que sería ella diciéndome: "¡Adia, levántate y sigue adelante! ¡Vamos!".