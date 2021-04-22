Cómo los atletas pueden jugar y sobrellevar el duelo tras la pérdida de un ser querido

Pregúntale al entrenador: "¿Cómo puedo jugar en medio del duelo?"
Asesoramiento
Adia Barnes, de la Universidad de Arizona, le cuenta a una tenista cómo usa el recuerdo de su madre para ser una mejor atleta.
"Pregúntale al entrenador" es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el partido.
P:
Hola, entrenadora:
Es un poco raro escribir sobre esto para alguien que no conozco, pero mi mamá falleció hace un año. Ha sido duro, pero he recibido un apoyo increíble de mis amigos, mi familia y un excelente terapeuta. La razón por la que te escribo es porque, además de ser una grandiosa madre, mi mamá también fue mi primera entrenadora de tenis y mi más grande animadora. Venía a todos mis partidos y a la mayoría de mis entrenamientos. Ahora que ya no está, me doy cuenta de lo mucho que me motivó. Hace un año, estaba absolutamente segura de que el tenis seguiría siendo una de las actividades principales en mi vida. Ahora, jugarlo se siente vacío. Sigo practicando la mayoría de los días, pero tengo que hacer un gran esfuerzo para hacerlo. He oído que los grandes jugadores tienen un fuego interior y me preocupa haber perdido el mío. ¿Cómo lo enciendo de nuevo? ¿O debería concentrarme en otra cosa?
Extraña a su maravillosa entrenadora de tenis y fuente de motivación
Tenista de 17 años
R:
Siento muchísimo tu pérdida, MATCH.
Eres quien eres gracias a tu mamá. Y ser tenista es parte de eso.
Espero que sepas que está bien llorar su pérdida. Y que está bien no querer jugar al tenis en este momento porque todo ha cambiado mucho. El cambio suele ser incómodo.
Hace dos años experimenté un tipo de pérdida diferente. Tuve un aborto espontáneo y fue muy duro. Tenía tantas esperanzas puestas en ese embarazo. Sé que no es lo mismo, pero imagino que cuando eres joven y pierdes a uno de tus padres, es posible que también sientas que has perdido la esperanza. Tenían tantos planes juntas, pero ahora esa persona ya no está.
Pero ella no se ha ido del todo, ¿verdad? Todavía vive en tu corazón y, de esa manera, aún sigue allí para ti.
Yo también soy mamá, tengo un niño de 5 años y una niña recién nacida, y sé que si alguna vez me pasara algo, querría que siguieran adelante. Cuando pienses en tu mamá, piensa en lo que ella querría para ti. Por lo visto, a ella le encantaba formar parte de tu pasión por el tenis, le encantaba verte jugar. Si eso es cierto, úsalo como motivación para seguir adelante. Usa tu amor por ella para encender ese fuego. Puedes honrarla con cada victoria, ¿sabes? Creo que a ella le gustaría. De verdad que sí. Pon tu corazón en ello.
Puede sonar raro, pero a veces pienso en lo que mi mamá querría que hiciera cuando ella ya no esté.
Sé que me llamaría la atención si me viera sentada llorando por ella. ¡No estoy diciéndote que no debas llorar! Claro que deberías hacerlo. Yo misma lo haría. Pero si solo me la pasase llorando, el fantasma de mi mamá probablemente haría saltar la alarma de incendios de mi casa y me daría cuenta de que sería ella diciéndome: "¡Adia, levántate y sigue adelante! ¡Vamos!".
...acércate a personas que puedan entender lo que estás sintiendo.
Ahora, ¿para qué tienes que ponerte a jugar si la competencia no te llama ahora mismo? Eres una persona que se ha beneficiado mucho de los mentores, así que creo que podrías aprovecharlo muy bien. Podrías ofrecerte a entrenar a alguien más joven que tú. O participar en algún tipo de recaudación de fondos en nombre de tu mamá.
No puedo imaginarme sin hacer este tipo de trabajo. Hace un tiempo, empecé una organización sin fines de lucro. Recolecté ropa y calzado deportivo de deportistas que los habían usado una sola vez, y luego se los di a niños y niñas que no podían pagar por esas cosas. Fue muy fácil de hacer y las miradas de los niños fueron increíbles.
También puedes hablar con personas que puedan entender lo que estás sintiendo. Para mí, hablar con otras mujeres que también habían sufrido un aborto fue muy poderoso y, para ellas, compartir sus historias conmigo también lo fue. Un año después de hablar sobre ello en un foro público, todavía venían mujeres al campus para decirme lo mucho que les había ayudado. Creo que compartir tu historia con grupos de personas de tu edad que hayan pasado por algo similar también podría ayudarte a ti.
...practicar un deporte te enseña muchas cosas. Los niños y niñas que practican algún deporte pueden superar las dificultades mejor que los que no lo hacen.
Si quieres explorar otras pasiones además del tenis, hazlo. Sin embargo, yo no tomaría ninguna decisión importante de forma inmediata, como dejar de lado el tenis. Ahora mismo te puede resultar duro practicar ese deporte y es posible que tardes un poco en encender el fuego de nuevo, pero tienes que ser menos dura contigo. Ten en cuenta que practicar un deporte te enseña muchas cosas. Los niños que practican algún deporte pueden superar las dificultades mejor que los que no lo hacen. Por ejemplo, mi hermana nunca ha practicado ningún deporte y no puede enfrentarse a la adversidad como yo. Ella me dice: "¿Cómo puedes seguir adelante después de algo que ha cambiado tanto tu vida?". Y yo le respondo: "¿Cómo podría no hacerlo?". El tenis podría ser lo que te ayude a superar este momento tan doloroso.
Creo que tu mamá quería que tuvieras resiliencia y eso se logra con tiempo, práctica y apoyándote en tu deporte cuando lo necesites. Créeme. Estoy segura de que tu amor por el tenis volverá, que encontrarás tu resiliencia, canalizarás la memoria de tu mamá y serás mejor que nunca.
Entrenadora Barnes
Adia Barnes es la entrenadora del equipo femenino de básquetbol de la Universidad de Arizona. Fue finalista del premio Naismith Coach of the Year en 2011 y 2020. Anteriormente, trabajó en telecomunicaciones y como segunda entrenadora en la Universidad de Washington. Jugó siete temporadas en la WNBA, donde ayudó a las Seattle Storm a ganar el campeonato. Además, ha apoyado a equipos internacionales en cinco países. Cuando era jugadora en Arizona, Barnes consiguió 22 récords individuales para las Wildcats, muchos de los cuales todavía no se han superado. Ha ganado muchos premios por su participación comunitaria.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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