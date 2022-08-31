Cómo amoldar un guante de béisbol

Es posible que encuentres todo tipo de trucos y soluciones rápidas para amoldar un guante de béisbol o softball. Algunas personas prueban usando agua caliente, metiendo el guante en el horno o pasándole un auto por encima.



"Si tienes una chamarra de cuero nueva que te gusta mucho, no la meterías en el horno. Tampoco empaparías un abrigo o un maletín de cuero con agua", señala Rembielak. "Lo mismo se aplica a tu guante".



Tanto Capen como Rembielak coinciden en que los factores más importantes para amoldar correctamente un guante nuevo a tu mano son el tiempo y el uso.

"Me gusta amoldar mi guante jugando a atrapar la pelota y trabajando el cuero con las manos", señala Capen. Este método te permite personalizar el guante a tu puesto o estilo de juego.

"Me gusta ensanchar un poco el pulgar y que en los dedos haya un poco de curvatura (hacia dentro). Por eso, cuando juego a la pelota para amoldarlo, me aseguro de que mi prioridad sea doblar manualmente el cuero en el pulgar y en los dedos", afirma.

Esto ayuda a que el guante actúe más como un embudo para las pelotas que están en el suelo y facilita que la mano con la que lanzas entre en la canasta para tomar la pelota.

Amoldar un guante con la mano y jugando a la pelota toma algo de tiempo. Al principio, el guante se sentirá rígido. Rembielak indica que un guante puede tardar entre tres semanas y varios meses en estar listo para los partidos.



Si lo usas en determinados ejercicios en los entrenamientos, Rembielak recomienda que le digas a tu entrenador que estás amoldando un nuevo guante. Si la pelota se cae, tu entrenador "sabrá si es un error tuyo o si es tu guante". Si tu mecánica es buena y la pelota se cae, no hay problema", afirma.

Sigue trabajando el cuero entre repeticiones. Y continúa haciéndolo en casa entre los entrenamientos. Rembielak sugiere ablandar los dedos del guante y luego darle la vuelta para centrarte en la parte inferior. Dóblalo en el sentido contrario al que quieres que se cierre y ablándalo con un movimiento similar al de tomar un volante con ambas manos.

La recomendación de Capen es que sigas usando tu viejo guante de confianza en los partidos y que solo te pongas el nuevo hasta que lo amoldes en algunas partes de los entrenamientos, para jugar a atrapar la pelota o con redes de rebote o cuando estés en el banco.