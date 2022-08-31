Cómo amoldar un guante de béisbol o softball
Cuidado de los productos
Estos consejos te ayudarán a transformar un nuevo guante de béisbol rígido en uno que se ajuste bien para que lo puedas usar durante muchos años.
Un nuevo guante de béisbol o de softball es una inversión emocionante: es una pieza de equipo que te puede acompañar durante muchas temporadas. Como cualquier jugador sabe, es importante amoldar correctamente el guante antes de jugar. El guante debe sentirse como una extensión natural de la mano, capaz de sostener fácilmente la pelota.
Sin embargo, George Capen, entrenador de lanzamiento de la Georgetown University y exjugador de béisbol de las ligas menores, recomienda no forzar el cuero para que el guante se cierre.
"La prioridad debe ser ablandar (el guante) en los puntos adecuados", señala. "Lo peor que puede pasar es que lo amoldes para que sea suave y utilizable, pero que no te quedes conforme con la forma en que recibes la pelota o la forma en que se siente en tu mano".
Amoldar un guante de manera adecuada significa asegurarse de que el cuero del guante sea lo suficientemente flexible como para poder cerrarlo, pero también de que se adapta a tu mano y a tu estilo de juego. Sigue estos consejos de Capen y Megan Rembielak, entrenadora de softball juvenil en West Palm Beach, Florida, y exjugadora de softball universitario, para convertir un guante de béisbol nuevo en tu guante de confianza y para que siempre esté listo para jugar durante toda la temporada.
¿Por qué es necesario amoldar un guante de béisbol o de softball?
Cuando compras un guante nuevo por primera vez, es posible que lo primero que quieras hacer sea cerrarlo. Pero, al contrario de las soluciones rápidas que los jugadores intentan para conseguirlo, tanto Capen como Rembielak afirman que "cerrar el guante" no es el objetivo principal de amoldarlo.
Rembielak dice que el objetivo es tener todo el espacio de canasta posible. Necesitas atrapar y mantener la pelota en la canasta, cerca del principio de los dedos.
Por lo tanto, cuando el guante esté correctamente amoldado, debería tener un gran espacio en ese lugar para que la pelota quepa, en lugar de estar aplastado como un panqueque. Si el guante es plano, hay que forzar los dedos para mantenerlo abierto, explica Rembielak, lo que no permite recibir fácilmente la pelota para atraparla.
Capen señala que otro objetivo al amoldar tu nuevo guante es hacer que se adapte específicamente a tu mano y estilo de juego. Por eso, Capen recomienda amoldarlo con paciencia y no con algún truco. ¿La mejor manera de hacerlo? Usarlo a menudo.
Usar un guante para amoldarlo ayuda a que se ablande en los puntos adecuados y se adapte a tu mano. Y cuanto más practiques con el guante, mayor será la comodidad que sientas cuando lo uses el día del partido.
Cómo amoldar correctamente un guante de béisbol o softball
Es posible que encuentres todo tipo de trucos y soluciones rápidas para amoldar un guante de béisbol o softball. Algunas personas prueban usando agua caliente, metiendo el guante en el horno o pasándole un auto por encima.
"Si tienes una chamarra de cuero nueva que te gusta mucho, no la meterías en el horno. Tampoco empaparías un abrigo o un maletín de cuero con agua", señala Rembielak. "Lo mismo se aplica a tu guante".
Tanto Capen como Rembielak coinciden en que los factores más importantes para amoldar correctamente un guante nuevo a tu mano son el tiempo y el uso.
"Me gusta amoldar mi guante jugando a atrapar la pelota y trabajando el cuero con las manos", señala Capen. Este método te permite personalizar el guante a tu puesto o estilo de juego.
"Me gusta ensanchar un poco el pulgar y que en los dedos haya un poco de curvatura (hacia dentro). Por eso, cuando juego a la pelota para amoldarlo, me aseguro de que mi prioridad sea doblar manualmente el cuero en el pulgar y en los dedos", afirma.
Esto ayuda a que el guante actúe más como un embudo para las pelotas que están en el suelo y facilita que la mano con la que lanzas entre en la canasta para tomar la pelota.
Amoldar un guante con la mano y jugando a la pelota toma algo de tiempo. Al principio, el guante se sentirá rígido. Rembielak indica que un guante puede tardar entre tres semanas y varios meses en estar listo para los partidos.
Si lo usas en determinados ejercicios en los entrenamientos, Rembielak recomienda que le digas a tu entrenador que estás amoldando un nuevo guante. Si la pelota se cae, tu entrenador "sabrá si es un error tuyo o si es tu guante". Si tu mecánica es buena y la pelota se cae, no hay problema", afirma.
Sigue trabajando el cuero entre repeticiones. Y continúa haciéndolo en casa entre los entrenamientos. Rembielak sugiere ablandar los dedos del guante y luego darle la vuelta para centrarte en la parte inferior. Dóblalo en el sentido contrario al que quieres que se cierre y ablándalo con un movimiento similar al de tomar un volante con ambas manos.
La recomendación de Capen es que sigas usando tu viejo guante de confianza en los partidos y que solo te pongas el nuevo hasta que lo amoldes en algunas partes de los entrenamientos, para jugar a atrapar la pelota o con redes de rebote o cuando estés en el banco.
Cómo amoldar un guante de béisbol o de softball para receptor
Capen afirma que los guantes de béisbol de los receptores requieren un enfoque diferente. Estos guantes son notoriamente rígidos cuando son nuevos. Para amoldar un guante de béisbol de receptor eficazmente, debes juntar el dedo índice y el pulgar para producir un cierre eficaz, señala.
También puedes ir a una jaula de bateo. Para utilizar tu guante de béisbol de receptor un poco antes de que se ablande, Rembielak nos sugiere ir a atrapar algunas pelotas con el equipo de receptor en la máquina lanza pelotas, porque no importa si se cae la pelota.
Cómo cuidar de tu guante de béisbol o softball amoldado
1.Presta atención a los cordones.
Capen tiene un guante que usa desde hace 13 años. La razón por la que todavía es utilizable, indica, es que no pierde de vista los cordones.
"Como los cordones también son de cuero, naturalmente también se van ablandando. Cuando lo hacen, el guante se vuelve un poco más flexible", señala. Cuando aprietas manualmente los cordones, puedes mantener la forma del guante a lo largo del tiempo.
"Dondequiera que esté flojo, sigue el cordón y apriétalo poco a poco", recomienda. También recomendó prestar atención a los dedos del guante, que son los que más tienden a aflojarse.
2.Nunca dejes el guante en tu bolso deportivo.
Según Rembielak, cuando arrojas el guante en tu bolso deportivo, puede doblarse de varias formas distintas. En lugar de mantener una canasta abierta y cerrarse alrededor de la pelota de la manera que te gusta para atraparla, el guante puede arrugarse y cerrarse en diferentes ángulos.
Si te preocupa perder el guante, Rembielak recomienda guardarlo en la bolsa de forma que se mantenga la forma de la canasta. Por ejemplo, pon una pelota en la canasta y envuelve una correa o banda elástica alrededor de la base del guante, no de los dedos. La correa no debe juntar los dedos en forma de pellizco, sino que debe envolver la canasta alrededor de la pelota.
3.Guarda tu guante en una superficie plana con la palma hacia abajo.
Para evitar que el guante adopte la forma de un panqueque, sácalo de tu bolso deportivo de béisbol o softball cuando llegues a casa y guárdalo en una mesa o estante, indica Rembielak. Los dedos pulgar y meñique deben estar sobre la superficie plana (como una mesa o estante), y la canasta debe estar orientada hacia la mesa. En esta posición, la canasta del guante permanecerá abierta.
4.Usa con moderación el aceite u otros artículos domésticos comunes.
Si algunas partes del guante empiezan a verse secas, algunos jugadores aplican aceite para guantes para mantenerlas flexibles. Si es tu caso, Capen recomienda que lo hagas con moderación: no empapes el guante con aceite que se mantendrá grasoso. En su lugar, aplícalo en pequeñas cantidades y solo en los puntos secos.
Evita usar crema de afeitar para ablandar el guante. Si bien esa era una táctica popular, en gran parte debido al aceite de lanolina que se encuentra en la crema, las cremas de afeitar actuales pueden tener un efecto de secado en un guante de béisbol o softball.
Texto: Greg Presto