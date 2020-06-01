Cambia tu diálogo interior

"Imagina si después de un partido realmente malo o de una actuación pobre tu diálogo interno fuera completamente negativo, como un espiral hacia un pozo de vergüenza y odio hacia ti mismo", dice. Lo mismo ocurre cuando te sales del camino, por ejemplo cuando pierdes un entrenamiento o comes algo de lo que después te arrepientes. Si te dices a ti mismo que eres el peor y que nunca tendrás éxito, no tendrás mucha motivación para volver a tu objetivo. El diálogo interno negativo te hace sentir tan mal contigo mismo que no quieres volver a intentarlo, por lo que termina por alejarte aún más de tus objetivos.



En su investigación, Duckworth ha encontrado una estrategia de dos partes para que el diálogo interno te regrese a tu camino. La primera parte es la aceptación consciente: sin juzgarte ni culparte, solo reconociendo la imperfección. Por ejemplo, decir "me quedé dormido y no hice el entrenamiento de ayer". La segunda parte es la autocompasión. Para este paso piensa en lo que tu madre, tu mejor amigo o cualquier persona que te ame te diría por ese traspié, aconseja Duckworth. Te hablarían con compasión, cariño, positivismo y comprensión, pero te instarían a perseverar preguntándote, por ejemplo, qué podrías aprender de eso para tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Luego, trata de decirte eso mismo. En la práctica, podría sonar como "estoy desilusionado por haber perdido el entrenamiento de ayer, pero fue solo una vez y estuve trabajando mucho para lograr mis objetivos. Mañana, pondré la alarma 10 minutos antes, para que aun si llego a apretar el botón de repetir, tendré tiempo de hacer el entrenamiento. Esa es una persona con determinación que se recupera pronto y vuelve a su camino.