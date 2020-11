Los beneficios de la comida congelada

Las comidas congeladas se han renovado

Las comidas para microondas no son lo que solían ser. Muchas compañías han hecho grandes esfuerzos para reducir el contenido de sodio y grasas saturadas, dice Jones.



Dicho esto, cuando se trata de alimentos preparados congelados, debes esforzarte aún más en separar lo saludable de lo "saludable". Revisa las listas de ingredientes y busca aditivos que no reconozcas. "Si se trata de un producto a base de carne o pescado, debes ver el pescado o la carne en lo que está más arriba, si no es que lo primero, en la lista de ingredientes", dice Jones. Para todas las comidas congeladas, incluidas las de origen vegetal, verifica el contenido de azúcar y sodio agregado (cuanto menor sea, mejor), y apunta a no más de 18 gramos de grasa total, según la Universidad del Sur de Florida. También opta por comidas con ingredientes mínimos, lo que generalmente significa que están menos procesadas.



Lo más importante: no juzgues una comida por su exterior congelado. Si haces una adecuada revisión, es hora de dejar de darle la espalda a los alimentos congelados.