Practica ejercicios para driblar antes de jugar básquetbol

Ejercicios de regates que puedes practicar antes de jugar al básquetbol
Deportes y actividades
Los entrenadores de básquetbol dan detalles sobre cómo mejorar tus regates.
Existen una serie de habilidades en el juego de básquetbol. Aprender cada movimiento fundamental, desde los pases hasta los tiros, puede mejorar tu juego en general. Pero de estas habilidades básicas, los regates son esenciales para mantenerte en la cancha.
"Los regates son lo más importante en el básquetbol", afirmó Oz Martin, presidente y fundador de Legacy Youth Sports. "Eventualmente, tienes que manejar la pelota en algún momento durante el partido. Lo básico en el básquetbol comienza con los regates".
Por eso, los ejercicios de regates son tan importantes, especialmente para los jugadores nuevos. Ashleigh Edwards, copropietaria y operadora del icónico Sport Performance, una instalación de entrenamiento de básquetbol, dijo que los regates son "extremadamente importantes y necesarios para el éxito general de un equipo". Son tan cruciales que dijo que "los regates debe aprenderse incluso antes de aprender a tirar".
Los ejercicios de regates "pueden ayudar a mejorar el control del balón, la coordinación mano-ojo y la agilidad", comentó Matt Wilson, entrenador de rendimiento deportivo. Estos ejercicios también pueden ayudarte a sentir más comodidad cuando manejas el balón y, en última instancia, mejorar tu confianza en la cancha, agregó.
Los regates son una habilidad que se puede trabajar constantemente, comentó Martin, y señaló que incluso los jugadores profesionales practican habilidades de regates regularmente.
Por supuesto que si no sabes cómo hacer regates, probablemente no conozcas los ejercicios de regates que pueden ayudar a mejorar tu juego de básquetbol. Tanto en el caso de que seas completamente nuevo en el juego como en el caso de que quieras refinar tu técnica, los expertos recomiendan hacer estos ejercicios de regates para subir el nivel de tus habilidades.
Cómo hacer regates
Es importante primero repasar los conceptos básicos antes de hacer ejercicios. Si bien para los regates usas tus manos, es importante saber que "no haces los regates con la palma de la mano, sino con los dedos", señaló Martin.
Para hacer regates, Martin recomendó lo siguiente:
- Mantén la cabeza erguida para que puedas ver lo que está sucediendo en el partido.
- Extiende el brazo hacia abajo y usa los dedos para empujar el balón al suelo.
- Usa los dedos para recibir el balón mientras rebota hacia arriba y dobla el brazo en el codo. Repite.
En general, lo que quieres es tratar de evitar que el balón rebote por encima de la cadera, comentó Martin.
Con qué frecuencia debes practicar ejercicios de regate
Edwards recomendó practicar de manera constante. Hacer regates por solo 10 minutos al día hará una gran diferencia en tu juego, afirmó. "El objetivo es mejorar tu toque, tu control del balón (y) el manejo del balón en general, así como tu confianza", agregó.
Martin sugirió hacer regates "tan a menudo como sea posible". Como mínimo, recomendó hacer ejercicios de regates tres días a la semana, durante más o menos 30 minutos por vez.
Ejercicios de regates para probar
Para los ejercicios de regates, por lo general necesitarás un balón de básquetbol y posiblemente algunos conos u objetos para esquivar. Los expertos sugieren abrirse camino a través de estos, comenzando en incrementos de 30 segundos y trabajando hasta hacerlos durante varios minutos a la vez.
- Regates sentado. Martin sugirió sentarse en una silla o banco y hacer regates de esa manera para concentrarse en lo que tus manos hacen sin preocuparte por las piernas ni los pies. "Comienza por sentir el ritmo del balón subiendo y bajando de tus manos", aconsejó. "Puedes levantarte a partir de ahí".
- Regate de pie. Una vez que te hayas acostumbrado a hacer el regate mientras estás sentado, Martin sugirió pasar al regate de pie.
- Regate caminando. ¿Te sientes cómodo con el regate de pie? Martin sugiere que comiences a hacer regates mientras caminas y después corriendo. Recuerda que las reglas del básquetbol dicen que debes rebotar o hacer regates con el balón con una mano mientras mueves ambos pies. Si dejas de hacer regates o de tocar el balón con ambas manos, solo puedes mover un pie.
- Pasar esquivando los conos. Una vez que domines los regates mientras estás de pie, Martin sugirió poner conos espaciados en una línea o patrón aleatorio y practicar pasar entre ellos "para tener la sensación de ir de lado a lado". Esto te da la sensación de las transiciones que experimentarías en un juego cuando necesitas hacer un regate para esquivar a un oponente, explicó Martin.
- Regates no dominantes. Los jugadores con experiencia en hacer regates pueden alternar el regate entre las manos en la cancha. Por eso Martin recomendó hacer regates con tu mano no dominante para fortalecer tu regate con esta mano. "Concéntrate en no mirar hacia abajo", aconsejó. Esta habilidad te permite ver lo que sucede en el partido, lo que te permite hacer mejores jugadas y pases más precisos, explicó.
- Entre las piernas. Hacer regates entre las piernas de manera cómoda te da una herramienta más para escapar de los defensas, Martin señaló. Lo que significa que si estás haciendo regates en el partido y un oponente trata de quitarte el balón, puedes hacer un regate entre las piernas y pasar a otra dirección para esquivarlos. Sugirió pararse con un pie delante del otro y las rodillas dobladas, mientras practicas pasar el balón en V entre las piernas. Cambia el balón de mano a mano para aprender esta habilidad.
- Regates de escalera. Los regates de escalera ayudan a trabajar la agilidad, una habilidad que es necesaria para esquivar a los oponentes, comentó Wilson. Para hacer esto, coloca una escalera de cuerda en el suelo o, si no tienes una, usa una tiza para dibujar un patrón de cuerda en el suelo. Después, practica el regate con un rebote en cada cuadro de la escalera, subiendo y bajando durante un minuto. Puedes alternar yendo primero en un movimiento lateral y después haciendo regates dentro y fuera de la escalera de lado a lado.
- Rebotes a la altura del bolsillo. Concéntrate en hacer regates con la pelota tan fuertes como puedas mientras te aseguras de que no rebote más allá de tu bolsillo (o donde estaría tu bolsillo). Esto ayuda al control del balón y la fuerza en general, señaló Martin. Edwards sugirió hacer 50 repeticiones de este ejercicio a la vez.
- Ejercicios de vaivén. Esta habilidad te ayuda a aprender un mejor manejo del balón, así como las transiciones del juego. Párate con las piernas ligeramente dobladas y pasa el balón de un lado al otro del cuerpo usando la misma mano para "enfatizar la manipulación del regate", comentó Edwards. Puedes hacer esto en una línea para asegurarte de que mantienes la postura y la amplitud completa de movimiento. Sugirió hacer 30 segundos de trabajo, seguidos de 30 segundos de descanso, y hacer esto durante tres rondas.
- Recuperar el control. Habrá muchas situaciones en los partidos en los que el balón rebota por todos lados y tendrás que controlarlo mientras haces regates. Por eso Martin recomienda que practiques recuperar el control del balón cuando está en un nivel que no es el ideal. "Tienes que tener el control si le robas el balón a una persona", señaló. Para hacer esto, puedes intentar rebotar aleatoriamente el balón contra una pared y tratar de recuperar el control, llevándola a una velocidad y un ritmo de regate cómodos, o hacer que un amigo te pase el balón cuando no está bien controlado.
Texto: Korin Miller