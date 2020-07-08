Batido de sandía para la recuperación

La sandía, la dulce fruta de verano, tiene muchos beneficios ocultos. Descubre por qué es un excelente alimento para la recuperación muscular y la reducción de la inflamación, además de cómo puedes incorporarla en tu recuperación con esta deliciosa receta de licuado.



Esta bebida vegana contiene nutrientes que pueden ayudar a reducir el dolor muscular y reponer los electrolitos después de un entrenamiento intenso. Asimismo, es fácil de hacer y muy refrescante. Averigua por qué y obtén la sencilla receta que aparece a continuación, junto con algunos consejos de preparación y personalización.