Batido de sandía para la recuperación

Licuado de sandía para recuperarse
Entrenamiento
Por Nike Training
Vuelve a la acción después de entrenar con este saludable batido.
La sandía, la dulce fruta de verano, tiene muchos beneficios ocultos. Descubre por qué es un excelente alimento para la recuperación muscular y la reducción de la inflamación, además de cómo puedes incorporarla en tu recuperación con esta deliciosa receta de licuado.
Esta bebida vegana contiene nutrientes que pueden ayudar a reducir el dolor muscular y reponer los electrolitos después de un entrenamiento intenso. Asimismo, es fácil de hacer y muy refrescante. Averigua por qué y obtén la sencilla receta que aparece a continuación, junto con algunos consejos de preparación y personalización.
Ingredientes destacados (y por qué los amarás)
- La sandía es un alimento nutritivo.
Esta dulce fruta tiene altos niveles de licopeno de forma natural, que según los estudios puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor muscular para una recuperación rápida, así como el aminoácido citrulina, que se cree aumenta el rendimiento al mejorar el flujo sanguíneo y la absorción de oxígeno. Debido a que la sandía es 92% agua, también puede rehidratar el cuerpo después de un duro entrenamiento.
- La coliflor proporciona una textura sin sabor.
Si te inquieta que el batido tenga coliflor, ten por seguro que tiene un sabor bastante insípido porque solo probarás la dulzura del mango y la sandía. Esta verdura agregará una textura cremosa, parecida a la de los lácteos. Considéralo una forma sencilla de agregar más verduras a tu dieta.
Consejos útiles para preparar comidas fáciles
- Guarda los ingredientes.
Toma algunas bolsas de productos congelados para que tengas a la mano lo que necesitas y puedas preparar varias porciones.
- Prepara la coliflor.
Prepara la coliflor fresca con anticipación y córtala en ramilletes, cocínala al vapor y luego congélala. Esto es especialmente útil si las verduras crudas suelen hacer que te sientas inflamado.
- Almacena de forma inteligente.
Prepara porciones individuales de mango y coliflor jutas en recipientes herméticos y, a continuación, almacénalos en el congelador. Cuando tengas todo listo para preparar el licuado, solo tienes que verter la mezcla en la licuadora con el resto de los ingredientes.
¿Quieres personalizarlo? A continuación, presentamos algunas ideas:
- Usa cualquier leche alternativa.
Si evitas los lácteos, ya tienes una opción. Si eres alérgico a las nueces, puedes cambiar la leche de nueces por leche de coco o de avena.
- Agrega proteínas.
Para mejorar la recuperación después de un entrenamiento de fuerza con el objetivo de desarrollar músculos, considera agregar polvo de proteína sin sabor, utiliza un producto vegetal si quieres que el batido sea vegano. Para una opción vegetariana puedes agregar yogur griego natural.
- Quita un poco de azúcar.
Considera la posibilidad de cambiar el mango por alguna fruta que tenga menos azúcar, como fresas o arándanos.
- Sé flexible con las semillas.
Si no tienes semillas de hemp en tu despensa, puedes usar semillas de chía o lino. Proporcionarán más fibra, pero menos proteínas que el hemp.
Cómo prepararlo: licuado de sandía para recuperarse
Porciones: 1
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
152 g de sandía cortada en cubos
100 g de ramilletes de coliflor congelados
40 g de mango fresco o congelado cortado en cubos
30 ml de jugo de lima recién exprimido
180 ml de leche de nueces
5 ml de polen de abejas, más algo adicional para decorar
5 ml de semillas de hemp, más algunas adicionales para decorar
Instrucciones
- Agrega todos los ingredientes en una licuadora. Mezcla hasta que esté suave.
- Adorna con polen de abejas y semillas de hemp. Disfruta inmediatamente con un popote reutilizable.