Compra atuendos Nike combinados para toda la familia

Si buscas conjuntos básicos y cálidos, que todos aman por sus telas de algodón suaves y el ajuste relajado, elige Club Fleece. Existe un motivo para que sean las prendas de tejido Fleece más vendidas de Nike: es cálido, se puede lavar a máquina y está disponible en todas las tallas. Encontrarás sudaderas Club Fleece de medio cierre, con gorro, de cuello redondo y de cierre completo para hombre, mujer y niños. Para obtener un conjunto completo, suma los joggers o shorts Club Fleece al atuendo.

Combina este look con el Nike Air Max 270

Si prefieres un calzado para todos los días con un estilo atlético, elige el Nike Air Max 270. Opta por la combinación de colores clásica de blanco y negro para todo el grupo o permite que cada integrante de la familia elija su propia combinación de colores para agregar variedad. Este calzado (incluso en las versiones para bebé e infantil) está equipado con amortiguación Nike Air en la suela para aumentar la comodidad.