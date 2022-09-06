Compra atuendos Nike combinados para toda la familia
Guía de compra
Estos conjuntos de atuendo y calzado Nike vienen en todas las tallas para toda la familia.
Si a tu familia le gusta vestirse con ropa y calzado deportivo iguales, la colección "mini me" de Nike es para ustedes. Con una gran variedad de conjuntos deportivos de tejido Fleece, ropa de entrenamiento, playeras gráficas, vestidos y calzado deportivo para todos, incluso los miembros más pequeños de la familia, no te pierdas los mejores atuendos Nike combinados para hombre, mujer y niños.
1.Conjunto deportivo Nike Sportswear Club Fleece
Si buscas conjuntos básicos y cálidos, que todos aman por sus telas de algodón suaves y el ajuste relajado, elige Club Fleece. Existe un motivo para que sean las prendas de tejido Fleece más vendidas de Nike: es cálido, se puede lavar a máquina y está disponible en todas las tallas. Encontrarás sudaderas Club Fleece de medio cierre, con gorro, de cuello redondo y de cierre completo para hombre, mujer y niños. Para obtener un conjunto completo, suma los joggers o shorts Club Fleece al atuendo.
Combina este look con el Nike Air Max 270
Si prefieres un calzado para todos los días con un estilo atlético, elige el Nike Air Max 270. Opta por la combinación de colores clásica de blanco y negro para todo el grupo o permite que cada integrante de la familia elija su propia combinación de colores para agregar variedad. Este calzado (incluso en las versiones para bebé e infantil) está equipado con amortiguación Nike Air en la suela para aumentar la comodidad.
2.Playeras gráficas con shorts de la línea Nike Sportswear
Para lucir estampados divertidos y audaces, viste a la familia con tu playera gráfica Nike Sportswear favorita. Estas playeras ofrecen un ajuste estándar y están confeccionadas en algodón lo suficientemente suave como para usarlo todos los días. Para completar el atuendo, agrega un par de jeans o unos shorts Nike Sportswear combinados.
Combina este look con el Nike Air Force 1
Complementa tus playeras audaces con el estilo clásico del Nike Air Force 1. El atemporal Air Force 1 blanco está disponible en todos los números y para todos los grupos de edades. Si los miembros de la familia quieren agregarle un toque especial al atuendo combinado, pueden optar por los modelos mid o high del Air Force 1, o elegir una combinación de colores brillantes.
3.Conjunto deportivo Nike Sportswear Tech Fleece
Padres e hijos pueden lucir sincronizados con los atuendos de la línea Nike Sportswear Tech Fleece. Estas sudaderas con gorro brindan una calidez ligera e incorporan bolsillos y puños de tela de canalé para ofrecer un ajuste cómodo.
Los adultos y los hijos más grandes pueden usar sudaderas con gorro y joggers combinados, y los más pequeños pueden envolverse en los enterizos Nike Sportswear Tech Fleece.
Combina este look con el Nike Air Huarache
Muestra tu amor por los 90 con el Nike Air Huarache, diseñado para ofrecer comodidad y un estilo para el uso diario. Disponible en números para adultos y niños, este calzado presenta detalles en cuero suave y materiales transpirables.
4.Pants cargo de tejido Woven con playeras de manga larga Nike Sportswear
Si no estás a gusto con los atuendos de tejido Fleece, prueba unos pants cargo de tejido Woven para ti y el pequeño de tu vida. Estos pants son suaves e incluyen un cordón elástico de ajuste para brindar mayor comodidad e incorporan bolsillos en las costuras laterales. Elige una playera de manga larga Nike Sportswear básica para combinar.
Combina este look con el Nike Blazer
El Nike Blazer Mid '77 ofrece un look high vintage, pero también brinda comodidad para todo el día. El estilo tipo botín para bebé incluye una amortiguación suave y agujetas elásticas. Viene en los números más pequeños para que los niños puedan lucir su estilo de calzado deportivo incluso antes de dar sus primeros pasos.
5.Shorts de ciclismo y una playera Nike Dri-FIT
Ya sea que salgas a dar una vuelta en bicicleta o estés pasando el rato en casa, los shorts de ciclismo combinados son una opción de atuendo práctico e informal para padres e hijos activos. Con la cantidad justa de elasticidad y sujeción, son perfectos para los días en los que hace mucho calor como para usar leggings.
Estos shorts están elaborados en tela de punto suave con un diseño de cintura alta. Combínalos con una playera Nike Dri-FIT transpirable para mantener la frescura y la transpirabilidad en los días más cálidos.
Combina este look con el Nike Pegasus
Para disfrutar un día familiar activo, viste a todo el equipo con el Nike Pegasus. Este calzado de running está hecho para cualquier manera de correr, desde una carrera de 5 km hasta perseguir a los niños en el parque. La suela de goma cuenta con un patrón de tracción tipo waffle para brindar más agarre en las superficies y aportar durabilidad.
Texto: Claire Tak