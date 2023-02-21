Los mejores siete artículos de fútbol de Nike para mujer

Las mejores siete piezas de equipo de fútbol de Nike para mujer
Guía de compra
Prepárate para el gran partido con la ropa y accesorios de fútbol de Nike, diseñados para optimizar la velocidad, la agilidad y la precisión en el campo de juego.
Para las jugadoras de fútbol, cada segundo en el campo de juego cuenta. Y, sin importar la posición, el tiempo dedicado a lidiar con las espinilleras o con cualquier otro tipo de incomodidad es algo más que una molestia, es un instante que puede costar el partido.
Sin duda, la eficacia de la ropa de fútbol va mucho más allá de su función. Pisar el campo de juego con un kit de fútbol elegante puede transmitir una confianza enorme en cualquier jugadora y equipo.
Diseñadas para hacer frente a las proezas atléticas de las jugadoras de fútbol de todos los niveles, échale un vistazo a estas siete piezas imprescindibles de fútbol de Nike para mujer.
Siete imprescindibles de fútbol de Nike para mujer
1. Calzado de fútbol con el ajuste adecuado
Ya sea para jugar en pasto sintético (turf), pasto artificial o cancha dura, la elección del calzado adecuado es una de las compras de equipo de fútbol más importantes que puede hacer una atleta. A pesar de que los tres calzados principales de Nike (Phantom, Mercurial y Tempo) están diseñados para adaptarse al nivel de habilidad de las jugadoras en todas las posiciones del campo de juego, algunos se ajustan más a ciertas preferencias y estilos de juego. Esto es lo que cada uno ofrece:
Nike Phantom: este calzado cuenta con una textura estampada especial en relieve diseñada para brindar a las jugadoras el control y efecto máximos del balón. También cuenta con agujetas descentradas para mejorar la precisión de tiros, pases y regates.
Nike Mercurial: es probable que ya hayas visto a jugadoras profesionales usando este calzado ultraligero en partidos por todo el mundo. El calzado de fútbol Nike Mercurial está hecho para la velocidad. Muchas versiones del calzado Mercurial están hechas con Vaporposite+, una malla de rejilla con agarre que ayuda a maximizar el control del balón a velocidades extremas.
Nike Tiempo: con un cuero suave y una plantilla acolchada y una lengüeta de malla adaptable, el calzado Nike Tiempo cuenta con un diseño avanzado para la comodidad de la atleta. Además, estos calzados de fútbol también están diseñados para la velocidad y la agilidad, porque muchos Tiempos contienen texturas en la parte delantera para asegurar los pases, regates y tiros.
2. Espinilleras y mangas resistentes
Las protecciones para prevenir lesiones son imprescindibles para cualquier atleta de fútbol, un par de protecciones efectivas mantendrá las espinillas a salvo de los golpes, sin que se muevan por debajo de los calcetines. Las espinilleras Nike cuentan con una cubierta resistente compuesta con perforaciones para la transpiración, y las mangas de compresión ayudan a mantenerlas en su lugar.
(Contenido relacionado: Las mejores espinilleras de fútbol de Nike que puedes probar)
3. Shorts transpirables
Con 90 minutos de sprints, tacleadas y deslizamientos, las piernas de una atleta se esfuerzan al máximo durante un partido de fútbol, lo que hace que unos shorts transpirables y ligeros sean imprescindibles. Los shorts de fútbol de Nike cuentan con una tela ligeramente elástica y con una pretina de malla que permite llevarlos ajustados, pero no apretados.
4. Chamarra de calentamiento cómoda
Las chamarras de fútbol de Nike ayudan a mantener a las atletas abrigadas durante los entrenamientos previos al partido, además son resistentes a la humedad ante las inclemencias del tiempo.
5. Bras deportivos con sujeción
Un bra deportivo es una parte clave del rendimiento. Con una amplia gama de estilos (cierre posterior, cierre delantero y sin cierre) y tallas que van desde XS hasta 3X y copas de la A a la G, los bras deportivos de Nike cuentan con un diseño avanzado para garantizar una velocidad, agilidad y estado atlético óptimos en el campo de juego. (Sin mencionar que también están disponibles en una gran variedad de colores y diseños).
(Contenido relacionado: los mejores bras deportivos de alta sujeción de Nike que puedes probar)
6. Bandas que absorben el sudor y controlan el pelo
Mantener el pelo y el sudor lejos de la cara de una jugadora de fútbol es imprescindible para conseguir una visión eficaz del campo. Las bandas para el pelo de Nike se ajustan perfectamente y de forma segura, para que las defensoras no pierdan de vista a las atacantes que se aproximan, a las delanteras en los tiros de esquina y en cualquier momento del partido.
7. Tops que absorben la transpiración
Ya sea de estilo cropped, slim u oversized, una playera de fútbol funcional se moverá fácilmente con una atleta, mientras aleja el sudor del cuerpo y facilita la evaporación. Algunas playeras de fútbol de Nike cuentan con tecnología Nike Dri-FIT, que utiliza una confección de microfibras que ayuda a dispersar el sudor por la superficie de la tela (y lejos del cuerpo).
Texto: Julia Sullivan, terapeuta física con certificación A.C.E.