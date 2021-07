Alexa Moreno: Nuevos Caminos

¿Qué sigue para ti?

ALEXA: Me he encontrado con tantas situaciones inesperadas en mi vida que me he dado cuenta de que no puedo planear todo. Sólo sigues creciendo y queriendo más sin darte cuenta. La vida te da oportunidades y tú decides si tomarlas o no. Si las cosas no funcionan de una forma, trata de otra. No asumas que es imposible.