Días Festivos 2020 ACG: Catálogo Smith Rock

Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Esta temporada, nuestra búsqueda nos llevó a Smith Rock, Oregón. Nuestra nueva colección se inspiró en este lugar, pero también se usó allí. Obtén más información sobre la nueva colección ACG. Los pantalones, chamarras, camisas y calzados de esta colección reflejan a Smith Rock. El tema de la naturaleza fue la base de varios diseños. Rendimos homenaje a los senderos cuando nombramos nuestras chamarras. Y usamos materiales como tela GORE-TEX, PrimaLoft y goma resistente para reflejar los elementos que experimentamos. Así que cuando veas "Diseño realizado, probado y confeccionado en el planeta Tierra", sabrás lo que significa nuestro proceso.