Días Festivos 2020 ACG: Catálogo Smith Rock

All Conditions Gear. Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra: Smith Rock.
Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Esta temporada, nuestra búsqueda nos llevó a Smith Rock, Oregón. Nuestra nueva colección se inspiró en este lugar, pero también se usó allí. Obtén más información sobre la nueva colección ACG. Los pantalones, chamarras, camisas y calzados de esta colección reflejan a Smith Rock. El tema de la naturaleza fue la base de varios diseños. Rendimos homenaje a los senderos cuando nombramos nuestras chamarras. Y usamos materiales como tela GORE-TEX, PrimaLoft y goma resistente para reflejar los elementos que experimentamos. Así que cuando veas "Diseño realizado, probado y confeccionado en el planeta Tierra", sabrás lo que significa nuestro proceso.
Capa exterior impermeable: CHAMARRA PARA MUJER ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; capa intermedia cálida: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA MUJER ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA MUJER ACG SMITH SUMMIT; calcetines: CALCETINES ACG KELLY RIDGE; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA HOMBRE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; capa intermedia cálida: SUDADERA SIN CIERRE DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA HOMBRE ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; Prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA MUJER ACG; calcetines: CALCETINES ACG KELLY RIDGE; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorro: GORRO ACG 3 EN 1; capa exterior impermeable: CHAMARRA PARA HOMBRE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; Capa intermedia cálida: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA MUJER ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA HOMBRE ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorios: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA PARA MUJER ACG EARTH PERFORMANCE; CAMISETA BORDADA DE MANGA CORTA PARA MUJER ACG ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA MUJER ACG SMITH SUMMIT; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAMARRA PLEGABLE PARA LA LLUVIA ACG TUFF NUGGETS; capa base: CAMISETA DE MANGA CORTA ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA HOMBRE ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorra: GORRA SSNL ACG TAILWIND; accesorio: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA MUJER ULTRAROCK ROPE DE DOPE; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA MUJER ACG; calcetines: CALCETINES ACG KELLY RIDGE; calzado: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Gorro: GORRO ACG 3 EN 1; capa intermedia cálida: SUDADERA SIN CIERRE DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC; calzado: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAMARRA ACOLCHADA PARA HOMBRE ACG 4TH HORSEMAN; capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA PARA MUJER ACG EARTH PERFORMANCE; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA HOMBRE ACG SMITH SUMMIT; PANTALÓN DE TRAIL PARA HOMBRE ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: CAMISETA DE MANGA LARGA PARA MUJER ACG EARTH PERFORMANCE; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA HOMBRE ACG SMITH SUMMIT; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorro: GORRO ACG 3 EN 1; capa exterior impermeable: CHAMARRA PARA HOMBRE ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; capa intermedia cálida: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA HOMBRE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA HOMBRE ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAMARRA ACOLCHADA PARA HOMBRE ACG 4TH HORSEMAN; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa intermedia cálida: SUDADERA PARA MUJER ACG WOLF TREE POLARTEC; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE PARA MUJER ACG WOLF TREE POLARTEC; accesorio: ACG KARST SMIT; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAMARRA PARA MUJER ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; capa intermedia cálida: CHAMARRA PLEGABLE CON AISLAMIENTO PARA MUJER ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA MUJER ACG SMITH SUMMIT; calcetines: CALCETINES ACG KELLY RIDGE; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; prenda para la parte inferior: PANTALÓN CARGO PARA HOMBRE ACG SMITH SUMMIT; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: SUDADERA CON CIERRE COMPLETO DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; calzado: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accesorios: CUELLO ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: SUDADERA DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE PARA HOMBRE ACG WOLF TREE POLARTEC; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: CAMISETA BORDADA DE MANGA CORTA PARA MUJER ACG ULTRAROCK; prenda para la parte inferior: PANTALÓN DE TRAIL PARA MUJER ACG; calzado: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX