Detrás del diseño: ACG Crater Lake

Detrás del diseño: Crater Lake, Oregón
Crater Lake no se formó gracias a un asteroide, un cometa o un meteorito. Espera, espera, aún no te vayas. Hay cosas más alucinantes que un meteorito… ¿Qué me dices de un volcán de 4 km hundido tras explotar hace casi 8.000 años? Eso sí que es alucinante.
Así es cómo surgió Crater Lake, situado al sur de Oregón. Pero vayamos por partes: somos el equipo de ACG y estamos aquí para hablarte sobre otra maravilla de la naturaleza en la que nos hemos inspirado para crear nuestra colección Primavera 2021, la más reciente hasta la fecha. Aunque no tuvimos que recorrer una larga distancia para encontrar el lago, lo cierto es que sus orígenes y sus aguas cristalinas nos remontan al pasado. Esperamos que nuestra última colección también te haga viajar a otra época.
El volcán se llamaba monte Mazama y hace aproximadamente 7.700 años entró en erupción, un acontecimiento fatídico que cambió para siempre el paisaje del noroeste del Pacífico. La erupción formó una caldera (una especie de hueco de apariencia similar a la de un caldero) justo debajo de donde estaba el volcán. Aunque no es un cráter real, se lo conoce como Crater Lake precisamente por su aspecto. Hemos bautizado varios patrones de nuestra colección Primavera 2021 en honor a Mazama y, para diseñarlos, nos hemos inspirado en la forma tan característica de su caldera.
La explosión del monte Mazama debió haber sido bastante visible. Se han encontrado fragmentos de piedra pómez y cenizas muy lejos del lugar, incluso se han hallado partículas del Mazama por toda Groenlandia. Se dice que las cenizas, de un grosor de 1 mm, cubrieron un área de, como mínimo, 1.600.000 kilómetros cuadrados. La enorme reserva de magma que se encontraba a más de 5 km bajo la superficie de la Tierra alimentó la explosión, lo que provocó el rápido colapso y, finalmente, la caldera.
Así se formó la zona donde se asienta hoy Crater Lake. Pero ¿cómo es que se volvió un paisaje tan espectacular? Durante un tiempo relativamente corto, unos 250 años, la lluvia y la nieve llenaron el lago hasta su nivel actual. Desde entonces, la naturaleza ha mantenido un equilibrio perfecto gracias a los mecanismos de precipitación y evaporación. Además, gracias a que en Crater Lake no hay otros lagos o sistemas de alimentación, su interior carece de sedimentos. De ahí que mantenga un precioso azul cristalino durante todo el año, color que utilizamos en varios de nuestros productos para la nueva temporada, incluido el estilo de pesca de la colección Watchman Peak.
¿Pesca? Sí, como lo oyes. Pero ¿cómo es posible que haya peces en Crater Lake? Los peces no caen del cielo. A menos que... no, tienes razón. De hecho, se introdujeron hace aproximadamente 130 años y hoy en día puedes encontrar especies como el salmón kokanee o la trucha arcoíris. Está permitido ir de pesca en Crater Lake y en los arroyos cercanos, e incluso puedes pescar en el muelle de Wizard Island.
Aún no hemos llegado a Wizard Island, pero te gustará conocerla y saber que se parece al sombrero de un poderoso mago. Sí, igualito al que tienes pintado en tu camioneta. Esta isla se formó a partir de las cenizas calientes que expulsó el volcán después de la gran explosión. Al resultado de este proceso se lo conoce como cono de ceniza, y Wizard Island se considera el cono de ceniza más lindo del mundo. Aunque nadie vive en la isla, puedes visitarla en bote y recorrer parte de ella. Cómo no, también nos hemos inspirado en ella para crear la colección.
Los científicos creen que es posible que el monte Mazama entre en erupción de nuevo debido a la actividad hidrotérmica que se registra en el fondo de Crater Lake. Además, desde que ocurrió la gran explosión, debajo del lago se han venido sucediendo varios eventos volcánicos de menor importancia. La primavera ya está aquí y debemos permanecer alerta. La naturaleza puede cambiar en un instante, hecho que no nos tomamos a la ligera. De ahí que nos hagamos llamar All Conditions Gear y de ahí que todos nuestros productos estén hechos para resistir a cualquier entorno.