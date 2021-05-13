Wie wählt man den passenden Sport-BH? | Was du schon immer wissen wolltest

Was du schon immer wissen wolltest

Willkommen bei "Was du schon immer wissen wolltest". Du hast Fragen zu deiner Brust, zu Sport-BHs und Training, traust dich aber nicht, sie zu stellen? Hier findest du die Antworten.



Heute tauchen wir tiefer in das Thema "Sport-BHs" ein. Dabei geht es vor allem um die richtige Größe. Wir beantworten folgende Fragen: