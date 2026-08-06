High-Top-Sneaker

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Jordan 1 Retro High OG "Love Letter" Schuh (jüngere Kinder)
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Air Jordan 1 Retro High OG Schuh (ältere Kinder)
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Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Damenschuh
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Jordan 1 Retro High OG "Love Letter"
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Nike Phantom 6 High Elite
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen für jüngere/ältere Kinder
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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High-Top-Sneaker: Schuhe, die punkten

Als wir 1973 unsere ersten High-Top-Basketballschuhe auf den Markt brachten, wollten wir einfach herausragende Schuhe für Basketballspielerinnen und Basketballspieler herstellen. Dieses Ziel treibt auch heute noch unsere Innovationen voran. Die speziell designte Gummi-Außensohle mit dem klassischen Basketball-Drehpunkt vereint optimale Traktion mit maximaler Bewegungsfreiheit und der gepolsterte Schuhkragen schützt deine Knöchel. So verhelfen dir unsere High-Top-Schuhe zu Bestleistungen.


Du arbeitest an einem neuen Skateboard-Trick? Dann brauchst du Schuhe, auf die du dich verlassen kannst. Der hoch geschnittene Schuhkragen unserer High-Tops stützt deine Knöchel bei Drehungen, Sprüngen und Landungen. Durch die Perforationen im Zehenbereich werden deine Füße noch besser belüftet, damit du bei deinen Tricks einen kühlen Kopf bewahrst. Die Gummisohle bietet perfekte Traktion auf dem Board.


Unsere Fußballschuhe mit elastischem Schuhkragen sind der neue Favorit der Fußballstars. Das elastische Material umschließt den Knöchel – für ein sicheres Tragegefühl bei allen Bewegungen. Wenn du schneller von null auf hundert kommen möchtest, wähle unsere High-Tops mit Aerotrak-Platten. Chevron-Stollen sorgen für multidirektionale Traktion bei jedem Schritt, während griffige Obermaterialien deine Ballkontrolle unterstützen.