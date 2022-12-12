5 unerwartete Vorteile von Jumping Jacks

Einer der Hauptvorteile von Jumping Jacks ist, dass es sich dabei um eine Ganzkörperübung handelt, d. h. sie trainieren den Unterkörper, den Oberkörper und die Rumpfmuskulatur, so Clara Baini, Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin.

Und da Jumping Jacks den Puls in die Höhe treiben, gelten sie als eine Form des Herz-Kreislauf-Trainings, sagt sie. Doch es kommt noch besser: Auch Kraftaufbau ist damit möglich.

"Jumping Jacks bieten viele Vorteile. Sie können die aerobe Kapazität verbessern, den Ruhepuls und den Blutdruck senken, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern, den Stoffwechsel verbessern und helfen, ein gesundes Gewicht zu halten", so Baini.

Mit anderen Worten: Jumping Jacks sind sehr effektiv, was für Menschen, die nicht viel Zeit haben oder effizientere Übungen in ihre Fitnessroutine integrieren möchten, hervorragend ist.

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