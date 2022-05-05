Was sind die Vorteile von täglichem Seilspringen?

Wenn du schon länger kein Seil mehr in der Hand hattest, beginne mit einem, das die richtige Länge für deine Größe hat.

"Stell dich mit beiden Füßen auf die Mitte des Seils, halte dann in jeder Hand einen Griff und heb sie mit gestreckten Armen auf Brusthöhe", erklärt Matthews. "Endet das Seil (die Stelle, wo der Griff auf dem Seil steckt) unter den Achseln, dann hat es die richtige Länge."

Such dir dann einen festen Boden für deine Übungen.

"Böden wie Beton oder Asphalt können eine Option sein, aber sie können auch deine Gelenke belasten, wenn deine Einheiten lang sind und du Probleme mit den Knöcheln, Knien, der Hüfte oder dem unteren Rücken hast", so Matthews weiter. "Im Idealfall machst du deine Workouts auf einem dichten Gummi- oder Hartholzbelag, wie man ihn normalerweise aus dem Gym, vom Spielplatz oder dem Tennis Court kennt.

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Stephanie Mansour, AFAA-zertifizierte Personal Trainerin, ASFA-zertifizierte Pilates Instructor und Host der PBS-Sendung "Step It Up with Steph", empfiehlt, aufrecht zu stehen und den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule zu ziehen, um die Körpermitte zu aktivieren.

"Halt die Griffe des Seils fest, aber nicht zu fest", sagt sie. "Wenn du mit einem oder zwei Beinen springst, lande mit einem weichen Knie – also nicht mit gestreckten Beinen."

Stattdessen rät sie, das Knie zu beugen, damit die Kniegelenke nicht so stark belastet werden, wenn das Bein nach jedem Sprung auf dem Boden landet. Matthews fügt hinzu, dass es ein typischer Fehler ist, zu hoch zu springen.

"Bleibe auf den Fußballen und springe jedes Mal nur etwa 3–4 Zentimeter vom Boden hoch. So wird die Bewegung effizienter, die Gelenke werden geschont und man kann länger seilspringen."

Wenn du nicht so hoch springst, kann dies die Wucht des Aufpralls bei jedem Sprung verringern. Mansour betont auch, wie wichtig es ist, es am Anfang langsam anzugehen und fürsorglich mit seinem Körper umzugehen.

"Ich würde den Leuten empfehlen, mit 60 Sekunden oder 60 Sprüngen zu beginnen", sagt sie. "Nimmt man das Seilspringen nach längerer Zeit wieder auf, ist es ganz normal, nicht gleich Fortschritte zu machen und vielleicht frustriert zu sein", und sie versichert, dass man im Handumdrehen wieder in Schwung kommt (im wahrsten Sinne des Wortes).