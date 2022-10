Was sind die Vorteile von täglichem Seilspringen?

Seilspringen ist nicht nur was für Kinder. Die Übung ist vielseitig und wird oft als Warm-up oder sogar als Hauptbestandteil des Workouts selbst eingesetzt.

Mike Matthews, ISSA-zertifizierter Personal Trainer und Autor von "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!", sagt, dass Seilspringen sich nahtlos in fast jede Workout-Routine integrieren lässt.

"Man kann in einem langsamen, gleichmäßigen Tempo seilspringen, wenn man es als Steady-State-Cardio-Übung mit niedriger Belastung nutzen möchte, oder man kann die Intensität mit Techniken wie High Knees oder Double Unders (wenn das Seil zweimal pro Sprung unter den Füßen durchläuft) erhöhen, wenn man es für ein HIIT-Training nutzen möchte", sagt er. "Und wenn man unter Zeitdruck steht und ein effektives Full Body Workout sucht, ist Seilspringen eine hervorragende Lösung."

Die repetitive Bewegung beim Seilspringen kann nicht nur die Herzfrequenz erhöhen, die Muskeln in Armen und Beinen trainieren und Kalorien verbrennen, sondern auch für einen kurzen Freudentaumel sorgen. Wenn dir Seilspringen Spaß macht, wirst du wahrscheinlich dranbleiben. In einer Studie im Journal Frontiers in Psychology von 2020 stellte sich heraus, dass jede Form von physischer Aktivität, die als angenehm und stimulierend empfunden wird, dazu motivieren kann, öfter Sport zu treiben.

Außerdem ist Seilspringen eine sichere Übung für Menschen jeden Alters. Eine 2018 in der Fachzeitschrift Sports Medicine veröffentlichte Metaanalyse von neun Studien ergab, dass bis zu drei Trainingseinheiten Seilspringen pro Woche (mit jeweils drei Sätzen von 10 Sprüngen pro Satz, gefolgt von 60 Sekunden Pause nach jedem Satz) bei Erwachsenen über 50 die Kraft verbessern können. Wichtig ist allerdings, dass die Studienteilnehmer:innen an keinen Krankheiten litten, die die Bewegung beeinträchtigen könnten. Sprich auf jeden Fall mit deinem Arzt, um zu entscheiden, ob Seilspringen eine effektive Übung für dich ist.