Bei Trainer:innen beliebtes kurzes Workout für die Bauchmuskulatur

Bei Workouts ein besonderes Augenmerk auf deine Bauchmuskeln zu legen, bringt viele Vorteile.

"Wenn du Core-Übungen in deine Routine integrierst, kannst du deine Haltung optimieren, deine Wirbelsäule stabilisieren, Rückenschmerzen verhindern und deine sportliche Leistung verbessern", so Nicole Thompson, durch den American Council on Exercise zertifizierte Personal Trainerin.

Durch das gezielte Training deiner Bauchmuskeln – also der geraden, inneren und äußeren schrägen Bauchmuskeln, der quer verlaufenden Bauchmuskeln, des Rückenstreckers, der Multifidus-Muskulatur und des quadratischen Lendenmuskels – können zudem Verletzungen vermieden werden, insbesondere in Zusammenhang mit der Wirbelsäule.

"Starke Bauchmuskeln unterstützen die Funktion des unteren Rückens und verhindern, dass sich die Lendenwirbelsäule zu weit nach innen biegt", so Jennifer Novak, M.S., Kraft- und Konditionstrainerin.

Eine leichte Wölbung im unteren Rücken ist normal. Aber wenn sich der untere Rücken zu weit nach innen wölbt (was auch als Hohlkreuz bezeichnet wird), bedeutet dies eine Belastung für die Wirbelsäule, durch die sich das Risiko für Verletzungen wie Bandscheibenvorfälle und Stressfrakturen erhöht, so Novak.

Du musst aber auch nicht jede Woche stundenlang deine Bauchmuskeln trainieren, um sie zu kräftigen. Hier ist ein schnelles und effektives Workout für die Bauchmuskeln, das Thompson für einen starken und gesunden Core zusammengestellt hat.