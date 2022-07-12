5 von Trainer:innen empfohlene Workouts für die obere Bauchmuskulatur für einen starken Core | Artikel "OGC"

Laut Robles sind Planks eines der besten Workouts für die obere Bauchmuskulatur. Sie empfiehlt insbesondere Up-and-Down Planks, die nicht nur die obere Bauchmuskulatur trainieren, sondern auch Schultern, Brustmuskeln und Trizeps beanspruchen.

Robles empfiehlt hierfür, dass du in einer Push-up-Position beginnst und die Füße schulterbreit auseinander hast. Die Hände sind direkt unter den Schultern und die Bauch- und Gesäßmuskeln sind angespannt. Sie betont, dass das Anspannen der Bauch- und Gesäßmuskeln äußerst wichtig ist, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und zu vermeiden, dass die Hüfte zu sehr von Seite zu Seite abkippt, während du die Planks machst.

Als Nächstes, sagt sie, "streckst du deine Arme nacheinander und senkst deinen Körper beim Beugen in den Unterarm-Plank zum Boden ab. Kehre in die Push-up-Position zurück, indem du deine Arme nacheinander streckst – beginne bei jeder Wiederholung mit einem anderen Arm."

Wiederhole dies drei Mal mit jeweils 10-15 Übungen.

Wenn Planks neu für dich sind, kannst du sie laut Robles einfach abwandeln. Platziere hierfür deine Hände auf einer erhöhten Oberfläche, zum Beispiel einer Bank oder einem Stuhl.

"Indem du die Hände höher legst, muss dein Core weniger Gewicht tragen, wodurch die Bewegung für ungeübte Personen einfacher wird", sagt sie.