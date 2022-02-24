Das beste Krafttraining mit dem Widerstandsband für Anfänger:innen

Widerstandsbänder können ein effektives Trainingsinstrument sein, um Muskeln für die unterschiedlichsten Zwecke zu aktivieren. Die Nutzung von Widerstandsbändern vor einem Workout kann die Muskeln aktivieren, indem die Gruppen, die du später trainieren willst, isoliert angesprochen werden. Außerdem können Widerstandsbänder bei der Korrektur einer der häufigsten Fehlhaltungen, dem sogenannten Janda-Syndrom, wirksam sein.

Das Syndrom kann den gesamten Körper betreffen und wird oftmals auch "oberes gekreuztes Syndrom" oder "unteres gekreuztes Syndrom" genannt. Es tritt besonders häufig bei Menschen auf, die den Großteil des Tages sitzend verbringen und führt dazu, dass sich die vordere Körperpartie verkrampft (z. B. die Schultern und das Becken), während die hintere Muskelkette erschlafft (also Po, Rücken und hintere Oberschenkel).

Bemerkbar macht sich das in der Regel an einer gebeugten Haltung, auch wenn du nicht mehr an deinem Arbeitsplatz sitzt. Um deine Bewegungsabläufe so effizient und kraftvoll wie möglich auszuführen, kannst du dich vor dem nächsten Workout deiner hinteren Muskelkette widmen. Hier kann sich das Widerstandsband als äußerst wirksam erweisen.

Eine Studie im Journal of Physical Therapy Science aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, dass sich die Haltung der Teilnehmer:innen, die Widerstandsbänder zur Korrektur von gerundeten Schultern und einer nach vorne gerichteten Kopfhaltung (zwei Merkmale des oberen gekreuzten Syndroms) einsetzten, deutlich verbesserte, nachdem sie mit einigen einfachen, gezielten Bewegungen die betroffenen Muskeln angesprochen hatten.

Widerstandsbänder können eine gute Körperhaltung begünstigen, indem sie Muskeln mobilisieren, die im Alltag vielleicht ein wenig vernachlässigt werden. Ist die korrekte Körperhaltung erst einmal erreicht, kann das Workout deutlich effektiver werden, da du die richtigen Muskeln ansprichst, die sich an der Arbeit beteiligen, statt etwas anderes ausgleichen zu müssen.