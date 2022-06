Diese Tipps helfen dir, nach einer längeren Pause wieder mit dem Laufen anzufangen

Es wird nicht möglich sein, Tempo und Länge der Laufstrecke aus der Zeit vor der Pause sofort wiederzuerlangen – und das ist okay. Nur weil du motiviert bist, erfolgreich ins Lauftraining zurückzukehren, heißt das nicht, dass deine Muskeln, Sehnen und Bänder soweit sind. "Der Schlüssel besteht darin, sich nicht vom Prozess entmutigen zu lassen, denn wenn man versucht, zu schnell zum vorherigen Stand zurückzukehren, könnte es zu einer Verletzung kommen", so Trainingsphysiologe Dr. Todd Buckingham. Anstatt sich also in ein Halb- oder Vollmarathontraining zu stürzen, sollte man erst einmal bei 5 km beginnen.